Radiotipps für Freitag

9.05 MAGAZIN

Kontext Neue Sachbücher über Femizide, Big Tech, Zukunftsängste, Selbstliebe.

Bis 9.45, Ö1

18.20 MAGAZIN

Europajournal Was Diplomatinnen und Di­plomaten im Ausland bewirken können. / Sorge um die Infrastruktur am Meeresboden in den Niederlanden. / Tschechiens Erinnerung an Edvard Beneš. / Die Donau in Serbien. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: Wem gehört die Wahrheit? Kampf gegen Desinformation und Verbiegung von Fakten: Die Ars Electronica fragt, worauf wir uns verlassen können. Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 8.9.2023)