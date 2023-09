Viel wird derzeit debattiert, oft aber an den relevanten Aspekten vorbei. Getty Images/Miakievy

Worüber wir jetzt eine Zeitlang nichts oder weniger lesen und/oder hören wollen:

Die Frage, ob Harry und Meghan sich jetzt mit dem Königshaus versöhnen oder nicht versöhnen und was der letzte Infofetzen in diesem Zusammenhang ist.

Die Frage, ob Florian Teichtmeister gevierteilt oder aufs Rad geflochten gehört – unter der Devise "strengere Strafen für Pädophilie".

Ob der Messias Sebastian nun doch bald (wieder)kommt oder wir noch warten müssen.

Ob der neue SPÖ-Chef Andreas Babler voll recht hat, wenn er "die Superreichen" schröpfen will, oder ob er eher eine Ausgeburt der marxistischen Hölle ist.

Dagegen hätten wir nichts gegen eine ernsthafte Diskussion darüber, ob die Erbschafts- und Vermögenssteuer nach den Vorstellungen Bablers halbwegs gerecht und vor allem vernünftig ist bzw. was genau die Folgen wären.

Oder ob es möglich ist, zu einem klaren Blick auf die politischen und potenziell strafrechtlich relevanten Handlungen von Sebastian Kurz zu kommen.

Und ob man einen ernsthaften Maßnahmenkatalog erarbeiten kann, um a) kriminelle Pädosexualität richtig zu betrachten (exzellentes Material dazu im ZiB 2-Interview mit dem Psychiater Patrick Frottier), b) so gut wie möglich zu behandeln und c) die organisierte Kriminalität, die diese gestörten Personen beliefert, effektiv zu bekämpfen. Über Harry und Meghan müssen wir in dem Sinn nicht diskutieren. (Hans Rauscher, 7.9.2023)