Im Juni werden Spanien und Italien von ersten Hitzewellen heimgesucht. Im Juli und August gehen Bilder von Waldbränden in Kanada und in Griechenland um die Welt. Der Klimakrise können Urlauber heuer live und in der Primetime zuschauen. Denn in diesem Sommer entscheiden sich mehr Menschen denn je, ihren Badeurlaub wie in der "guten alten Zeit" in Kroatien, Italien oder Griechenland anzutreten. Aber wird das auch in Zukunft noch so sein? Führen derlei Extreme nicht zwangsläufig zur Wahl alternativer Reise­ziele bei Urlaubern und Reiseveranstaltern?

Badeurlaub in Island, weil es ums Mittelmeer zu heiß wird? Noch weichen wir nicht so weit in den Norden, sondern nur in die Nebensaison aus. Getty Images/kavram

Die Tui hat sich in der Hauptreisezeit als erster Touristikkonzern aus dem Schatten gewagt. Bald würden verstärkt nordische Länder als Reiseziele angeboten, also Länder in kühleren Klimazonen, prognostizierte der deutsche Tui-Chef Sebastian Ebel. Dennoch rechne er weiterhin mit starkem Zuspruch zum Mittelmeerraum. Deshalb prüfe man, Kunden Versicherungen für Reiseziele vorzuschlagen, die von klimawandelbedingten Ereignissen betroffen sind. Als auf Rhodos die Waldbrände tobten, sind für den Konzern Kosten von 25 Millionen Euro entstanden.

"Gerade Gäste aus Österreich sind dem Mittelmeerraum sehr verbunden", bestätigt Pa­tricia Weinberger, Sprecherin von Tui Österreich. "Und die Reisenden rechnen damit, dass es zu Hitzewellen kommen kann", sagt sie. Strandurlaub im Hochsommer stehe in keinem Widerspruch zu hohen Temperaturen. Der Großteil der österreichischen Touristen in den Sommermonaten seien eben Badeurlauber, die sich wünschten, dass in ihrem Urlaub jeden Tag die Sonne scheine.

Die Ostsee zählt laut vieler Expertenmeinungen zu den Gewinnern des Klimawandels. IMAGO/Jens Koehler

Man habe im Gegenteil sogar Feedback von Gästen bekommen, die ihren Urlaub wegen schlechten Wetters an der holländischen oder belgischen Küste abbrachen und dann noch ans Mittelmeer geflogen sind. Dennoch tut sich auch etwas bei alternativen Reisezielen für den Badeurlaub. Am deutschen Markt wird zum Beispiel die polnische Ostküste sehr gut angenommen. Tui Österreich schätzt derzeit, es würden keine Ziele wegfallen, sondern wohl nur neue dazukommen.

Ähnliche Schlüsse zieht das Verkehrsbüro bei einer Analyse des Sommers 2023. Vor allem bei Kreuzfahrten im Norden gab es einen Schub der Nachfrage, stationäre Angebote für die Niederlande, Dänemark, Deutschland und Polen wolle man künftig ergänzen. "Wir gehen davon aus, dass jetzt Destinationen im Norden vermehrt in Erwägung gezogen werden. Die Mecklenburgische Seenplatte etwa, Südengland, Schottland, Irland oder die Strände der Nord- und Ostsee", präzisiert Helga Freund, Geschäftsführerin der Ruefa.

Öfter nach Skandivanien

Eva Buzzi, Präsidentin des Österreichischen Reiseverbands, ortet eine Zunahme bei Skandinavien-Reisen, aber das betreffe spezialisierte Reisebüros. Deren Kunden seien nicht die vielen Badeurlauber, die mit schulpflichtigen Kindern zur Hauptferienzeit reisen müssen, schränkt die Interessenvertreterin der mehr als 450 Reiseunternehmen in Österreich ein. "Wer es sich erlauben kann, weicht aber auf die Nebensaisonen aus." Eine Entwicklung, auf die man bei der Tui schon reagiert.

"Wir schauen aktuell, ob sich Saisonen weiter ausdehnen lassen", sagt Patricia Weinberger. Die Türkei werde schon in den Winter­monaten angesteuert, bei Griechenland sei es bereits in der Pandemie zur Saisonverlängerung gekommen. Ab sofort gibt es Griechenland-Angebote bis Anfang November, damit auch die Herbstferien abgedeckt sind. "Das könnte dazu führen, dass in der Hochsaison wieder mehr Kapazitäten zu günstigeren Preisen verfügbar sind", meint Weinberger.

Feuer richteten heuer große Schäden auf der griechischen Insel Rhodos an. IMAGO/Pavel Nemecek

Bei der Ruefa wird der Zug zur Nebensaison bestätigt: Das stärkste Umsatzplus von aktuell 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr gibt es im Oktober, der September liegt bei 25 Prozent über 2022. Auch Mai und Juni waren stärker als im Vorjahr. Die Herbst-, Semester- und Osterferien werden für Reiseunternehmen demnach immer interessanter.

Eva Buzzi glaubt dennoch vorerst nicht an eine signifikante Entzerrung der Reiseströme, obwohl diese wünschenswert wäre. Denn eine Stärkung der Nebensaisonen würde möglicherweise auch ein anderes Problem entschärfen: Overtourism. Wenn nicht alle zur selben Zeit unterwegs sein müssten, brächte das auch Erleichterung für überlastete Plätze.

Ein weiterer Boom, der in der Pandemie aus Mangel an Alternativen begonnen hat, scheint vorerst noch anzuhalten: Urlaub in Österreich. Zwischen Mai und Juli wurden hierzulande 39,5 Millionen Nächtigungen verzeichnet – das ist der höchste Wert seit 1980. Vor zu heißem Wetter scheinen diese Menschen aber nicht zu flüchten. In manchen Regionen Österreichs hielt die Hitzewelle im Juli 2023 ganze 18 Tage lang an.

Mauritius rückt aktuell wegen gemäßigter Temperaturen in den Fokus von mehr Urlauben. Getty Images/iStockphoto

Gemäßigte Temperaturen hingegen sind der Grund, warum Ziele wie Mauritius oder die Malediven nun auch in unserem Sommer angesteuert werden. So weit südlich hat es konstant 25 bis 30 und nicht 40 Grad, die Niederschläge der Regensaison beschränken sich oft auf kurze Schauer. Mauritius ist heuer schon das neuntwichtigste Sommerreiseziel der Franzosen, die Malediven haben bei österreichischen Reisenden enorm zugelegt. Die Rewe Austria Touristik, zu der auch wichtige Fernreisemarken gehören, sprach von fast 90 Prozent Zuwächsen bereits im Sommer 2022. Und die Ruefa vermeldete vor wenigen Tagen, sie wolle diese Destinationen künftig als Ganzjahresziele gezielt promoten.

Flucht auf die Malediven

Das Paradoxe an dieser Entwicklung: Mauritius und die Malediven gehören zu den stark vom Klimawandel betroffenen Gebieten. Die Malediven wegen des steigenden Meeresspiegels, Mauritius verzeichnet immer mehr Tropenstürme. Bald wollen oder sollen aber mehr Urlauber hinreisen, weil es ihnen wegen des Klimawandels ums Mittelmeer zu heiß geworden ist. Von einem breiten Trend sei man weit entfernt, schränkt Tui Österreich ein, weil die Kosten für Fernreisen deutlich höher lägen als die für einen typischen Familienbadeurlaub.

Auch der Zukunftsforscher Andreas Reiter glaubt nicht an eine massenhafte Urlauberflucht weiter in Richtung Süden, sprich an den Indischen Ozean. "Die große Bewegung findet von Süden nach Norden statt", ist Reiter überzeugt. "Was wir gerade erleben, ist aber nicht nur eine Diskussion darüber, wohin es in Zukunft geht, sondern auch, wann", sagt Reiter und orakelt: Noch bleiben die langen Sommerferien unangetastet. Aber in 15 Jahren haben wohl auch diese eine Art Klimawandel durchgemacht und werden nicht mehr nur im Juli und August stattfinden. (Sascha Aumüller, 7.9.2023)