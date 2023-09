Die Doku "All or Nothing" erinnert an die Absurdität der Fußball-WM in Katar und zeigt, wie sie Deutschlands Nationalmannschaft vergeigte – zu sehen auf Amazon Prime

"Fuck off, ey." Trainer Hansi Flick stürmte nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan in die Spielerkabine und sagte bereits früh jene Worte, die Deutschlands Abschneiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar am besten charakterisieren sollten. Der viermalige Fußball-Weltmeister musste bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen – wie bereits vier Jahre zuvor in Russland. Dass Flicks Worte und das Desaster zum Quadrat nicht so schnell in Vergessenheit geraten, dafür sorgt jetzt die vierteilige Doku "All or Nothing", die seit Freitag auf Amazon Prime zu sehen ist.

Den Schrecken im Gesicht: Deutschlands Trainer Hansi Flick nach dem WM-Aus in Katar. APA/AFP/FRANCK FIF

Scheitern auf allen Ebenen

16 Jahre nach dem Sommermärchen 2006 in Deutschland folgte 2022 der Winteralbtraum von Katar. Was ein PR-Coup werden und Rückenwind vor der Heim-Europameisterschaft 2024 in Deutschland bringen sollte, entpuppte sich als Chronologie des Scheiterns: Die deutsche Nationalmannschaft ließ sich von Amazon begleiten und produzierte Bilder des Grauens. Und das ist im Nachgang ziemlich gut, denn die Doku seziert das Innenleben einer Mannschaft, die unter den äußeren Einflüssen leidet – und am Druck scheitert. Von der Debatte über den WM-Boykott und über Menschrechte bis zur Farce um die One-Love-Kapitänsbinde, die die Fifa unter Androhung von Strafen einkassierte. Der Fußball war zweitrangig, der Schatten über Katar riesig.

Die Spieler mussten sich für ihre Teilnahme rechtfertigen, die Last der Verantwortung drückte auf die Brust, die bei so einem Turnier breit sein sollte. "Man muss ja fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich freut", sagte etwa Mittelfeldspieler Joshua Kimmich: "Ich weiß nicht, ob in anderen Ländern auch darüber diskutiert wird, ob man jetzt die WM boykottieren sollte."

Flug mit den Graugänsen

In der Doku-Reihe kommt die Tragikomik nicht zu kurz, wenn etwa in die Trickkiste der Sportpsychologie gegriffen wird und Trainer Hansi Flick am Vorabend des ersten Gruppenspiels gegen Japan seine Truppe einschwört. Präsentiert wird ein Motivationsfilm über den Flug der Graugänse. Kooperation statt Destruktion. Nach dem Motto: "WM 2022 – lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen!" Aus dem Flug wurde bekanntlich der totale Absturz der deutschen Adler, das macht solche Szenen in der Nachbetrachtung unfreiwillig komisch und beklemmend zugleich. Oder wenn Teammanager Oliver Bierhoff an den Glauben der Mannschaft appelliert, dass sie etwas Großartiges erreichen könne: "Die Zeit ist reif, fuck, lasst uns doch wieder mal was gewinnen."

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar - Offizieller Trailer | Prime Video

Amazon Prime Video Deutschland

Dass sich der deutsche Fußballbund auf diese Doku-Reihe einließ und damit seine Spieler und das Trainerteam noch weiter weg vom Fokus auf den Rasen, das Kerngebiet, ins Scheinwerferlicht beförderte, ist nur schwer begreiflich. Ob in der Kabine, den Taktikschulungen im WM-Quartier, beim Lösen eines Kreuzworträtsels oder bei Teambuildingmaßnahmen: Gefilmt wurde zwar nicht immer, aber beinahe überall. Und das bereits im Zuge der Vorbereitungsspiele zur Weltmeisterschaft, die alles andere als rund liefen.

Einsamer Rufer in der Wüste

Und so sind Szenen wie ein Streit zwischen den Nationalspielern Joshua Kimmich und Niklas Süle, als Letzterer mit erhobenem Zeigefinger drohte: "Laber mich nicht voll, ich sag's Dir!", Zeugnis einer verunsicherten Mannschaft, die den Glauben an ihre Stärken und den Rückhalt der Fans verloren hat. Oder wie es Hansi Flick vor dem Spiel gegen Japan zornig formulierte: "Weil wir keine Unterstützung aus Deutschland haben." Er ruft: "Aber das darf uns nicht interessieren!"

Zuvor kochte das Thema um die "One-Love-Binde" hoch, die der deutsche Tormann und Kapitän Manuel Neuer beim Spiel gegen Japan als Zeichen für Toleranz tragen wollte. Nach dem Fifa-Verbot machte der Deutsche Fußballbund einen Rückzieher, und der Boulevard schäumte. "Schämt euch!", titelte etwa die "Bild"-Zeitung. Ein anderes Mal sagte Flick: "Uns traut keine Sau etwas zu in Deutschland. Das war schon vor der WM so, wir durften uns nicht darauf freuen. Ich erwarte von euch, dass wir es allen zeigen." Gesagt, aber nicht getan.

Deutschland als Kuh, die den Eimer umhaut

Nach der Niederlage gegen Japan, remisierte Deutschland gegen Spanien. Letztendlich half auch ein Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Costa Rica nichts, da Japan die favorisierten Spanier mit 2:1 schlug. Deutschland musste die Koffer packen. Japan und Spanien erreichten das Achtelfinale. Oder wie Hansi Flick einmal in Anlehnung an seinen Vorgänger Jogi Löw sagte: "Was nützt dir 'ne Kuh, die zehn Liter Milch am Tag gibt und abends mit dem Schwanz den Eimer umhaut?“ Nichts! (Oliver Mark, 8.9.2023)