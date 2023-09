Juan Sebastian Molano fährt als Erster über die Ziellinie. EPA/Manuel Bruque

Saragossa - Der kolumbianische Radprofi Sebastian Molano hat die zwölfte Vuelta-Etappe im Massensprint für sich entschieden. Der 28-jährige UAE-Fahrer setzte sich am Donnerstag vor dem australischen Favoriten Kaden Groves durch, der kurz vor der Ziellinie in Saragossa nach 150,6 km aus dem Tritt kam, sein Grünes Trikot nach zwei Etappensiegen aber locker verteidigte. Die Gesamtführung bei der Spanien-Rundfahrt hat weiter der US-Amerikaner Sepp Kuss (Jumbo) inne.

Für Molano, der von Teamkollege Rui Oliveira (4.) perfekt in Position gebracht worden war, war es der zweite Etappensieg seiner Karriere bei der Vuelta. Im vergangenen Jahr hatte er die letzte Etappe in Madrid gewonnen, heuer hatte sich der UAE-Sprinter auf dem vierten Teilstück mit Platz zwei hinter Groves zufrieden geben müssen.

Die 13. Etappe am Freitag mit der Bergankunft am Col du Tourmalet in den französischen Pyrenäen verspricht wieder Spannung im Kampf um das Rote Trikot. Insgesamt vier Anstiege mit 4.266 Höhenmetern und insgesamt 134,7 Kilometern stehen auf dem Programm. Leader Kuss und seine Jumbo-Kapitäne Primoz Roglic (+1:32 Min.) und Jonas Vingegaard (+2:22) sind die Favoriten, Titelverteidiger Remco Evenepoel (+1:09) von Soudal sowie das UAE-Trio Marc Soler (+26 Sek.), Joao Almeida (+2:16) und Juan Ayuso (+2:25) liegen in der Gesamtwertung ebenfalls aussichtsreich in den Top Acht. (APA; 7.9.2023)

Vuelta á España Männer - 12. Etappe (Olvega - Saragossa/150,6 km): 1. Juan Sebastian Molano (COL) UAE 3:23:35 Std. - 2. Kaden Groves (AUS) Alpecin - 3. Boy van Poppel (NED) Intermarche beide gleiche Zeit. Weiter: 93. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +36 Sek.

Gesamtwertung: 1. Sepp Kuss (USA) Jumbo 42:51:20 Std. - 2. Marc Soler (ESP) UAE +26 Sek. - 3. Remco Evenepoel (BEL) Soudal +1:09 Min. Weiter: 139. Bayer +1:46:08 Std.