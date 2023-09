Wohin sollte es führen, dass William Webb Ellis 1823 einen Ball in die Hand nahm und losrannte? Es führte zur 10. Rugby-WM, die am Freitag in Frankreich anhebt

Versuch des französischen Rugbyspielers Damian Penaud.

Frankreich, schon dreimal im WM-Finale, will dem ersten Titel entgegenfliegen. Im letzten Test gab es am 27. August in Paris auch dank Damian Penaud (Bild) ein 41:17 gegen Australien. AFP/FRANCK FIFE

Die Rugby-WM gilt vielen als die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt nach der Fußball-WM der Männer und den Olympischen Spielen. Manchmal wird auch die Tour de France als Nummer drei angeführt, Watschen und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Derzeit wird darüber nicht lange diskutiert, schließlich findet die zehnte Auflage der Rugby-WM ebenfalls in Frankreich statt, das sich längst zu einer der großen Rugbynationen gemausert hat. Dreimal standen die Franzosen im WM-Finale, diesmal soll endlich der Titel her. Dem Gastgeberland gilt die WM organisatorisch nicht zuletzt als Testlauf für die Olympischen Sommerspiele 2024.

Frage: Was genau ist die Rugby-WM, und seit wann gibt es sie?

Antwort: Der Rugby World Cup, zu Deutsch die Rugby-WM, ist der wichtigste Wettbewerb im Rugby Union, das gemeinhin auch einfach nur Rugby oder 15er-Rugby genannt wird – zwecks Unterscheidung zum 7er-Rugby, das insofern an Bedeutung gewonnen hat, als es 2016 ins Programm der Olympischen Sommerspiele aufgenommen wurde. Hardcorefans ziehen aber immer noch das traditionelle 15er-Rugby vor. Die WM wird seit 1987 alle vier Jahre ausgetragen, derzeit nehmen zwanzig Männer-Nationalteams teil. Organisiert wird das Turnier von World Rugby (WR), dem Rugby-Union-Weltverband. Die Siegertrophäe, der Webb Ellis Cup, ist nach William Webb Ellis benannt.

Frage: Und wer ist oder war dieser William Webb Ellis?

Antwort: Ein englischer Geistlicher, der 1806 in Salford, Lancashire, zur Welt kam und 1872 in Menton in Südfrankreich verstarb. Er soll, so geht die Legende, als 17-Jähriger den Rugbysport erfunden haben, als er einen Ball in die Hand nahm und damit loswieselte, um ein Tor zu erzielen. Viel mehr als ein Körnchen Wahrheit dürfte nicht in der Story stecken, vielleicht ist es auch gar kein Körnchen. Die Aufspaltung von Rugby und Fußball begann erst Jahrzehnte später. Dennoch erlangte Webb Ellis als "Gründervater" fast mythische Bedeutung.

Frage: Und was wird sich da jetzt in Frankreich abspielen?

Antwort: Ein großes und vor allem wirklich langes Event. Die WM, die am Freitag (21.15 Uhr, live auf ProSieben Maxx) von Gastgeber Frankreich und dem dreifachen Champion Neuseeland eröffnet wird, dauert bis 28. Oktober. Nicht weniger als 48 Spiele finden statt, die 2,5 Millionen Eintrittskarten gingen weg wie warme Croissants. Titelverteidiger ist Südafrika, das 2019 im Finale gegen England in Yokohama, Japan, mit 32:12 siegte.

Frage: Wer sind die Favoriten?

Antwort: Neben Südafrika und Frankreich, das 14 Testspiele en suite gewonnen und Heimvorteil hat, ist vor allem mit dem Weltranglistenersten Irland zu rechnen, der heuer auch das Six-Nations-Turnier für sich entschied. Irland gewann zuletzt 25 von 27 Matches, kam aber bei der WM noch nie übers Viertelfinale hinaus.

Frage: Und Neuseeland? Ist Neuseeland keine große Nummer mehr?

Antwort: Man darf die "All Blacks", ex aequo mit den südafrikanischen "Springboks" (je drei Titel) Rekordweltmeister, nie abschreiben. Aber ein Erfolg heuer wäre eine Überraschung. Erst Ende August erlitt Neuseeland in London mit einem 7:35 gegen Südafrika die höchste Testspielniederlage in 102 Jahren. Auch Australien, das heuer alle vier Tests verlor, und England schwächeln. Da die vier Topteams (Frankreich, Neuseeland, Irland, Südafrika) die Gruppen A und B zieren, erreichen nur zwei von ihnen das Semifinale.

Webb Ellis Cup

Der Weltmeister erhält den 38 Zentimeter hohen Webb Ellis Cup. Südafrika und Neuseeland wurden je dreimal, Australien wurde zweimal, England einmal eingraviert. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Frage: Wie sieht der WM-Modus aus, und wieso dauert die WM viel länger als etwa die Fußball-WM, bei der 64 Spiele in weniger als einem Monat abgewickelt wurden?

Antwort: Die 20 WM-Teams verteilen sich auf vier Fünfergruppen. Nach der Vorrunde steigen je zwei Teams ins Viertelfinale auf, und es geht in Kreuzspielen weiter. Da Rugby körperlich sehr anspruchsvoll ist, sind nicht wenige Ruhetage eingeplant. Deshalb steht der Weltmeister erst nach sieben Wochen fest.

Frage: Stimmt es, dass sich das britische Königshaus für die Rugby-WM förmlich "zerreißt"?

Antwort: Aber wirklich nur förmlich. Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate schauen gleich zu Beginn vorbei, freilich getrennt. Kate als Schirmherrin des englischen Rugby-Verbands gibt sich am Samstag England gegen Argentinien in Marseille. William, der walisische Schirmherr, feuert Wales am Sonntag in Bordeaux gegen Fidschi an. Im August war William, auch Präsident des englischen Fußballverbands, heftig kritisiert worden, weil er auf den Trip zum Frauenfußball-WM-Finale in Sydney verzichtete – aus Gründen des Klimaschutzes, wie es hieß.

Frage: Wie lässt sich einem Rugby-Laien der Sport erklären?

Antwort: Rugby Union wird 15 gegen 15 gespielt, eine Hälfte dauert 40 Minuten. Der Ball darf getragen, gekickt oder nach hinten geworfen werden. Es ist erlaubt, den Spieler mit Ballbesitz zu Boden zu bringen und dort zu halten – unter Einhaltung strikter Regeln. Ziel ist es, den Ball im gegnerischen Malfeld (vergleichbar mit der Endzone im American Football) abzulegen. Man spricht von einem Try (Versuch), der fünf Punkte wert ist. Nach einem Try erfolgt eine Conversion (Erhöhung). Dabei sollte der Ball zwischen die beiden Längslatten und über die Querlatte des H-förmigen Tores gekickt werden – für zwei Punkte.

Frage: Warum spielt Österreich bei der WM nicht mit?

Antwort: Rugby ist in Österreich eine echte Randsportart. Es gibt zwar viele Enthusiasten und seit 1992 eine Meisterschaft. Doch von einer WM-Qualifikation ist Österreich, das auf Rang 87 der Weltrangliste liegt, weit weg.

Frage: Wo wird die WM im TV bzw. online gezeigt?

Antwort: In Österreich bringt ProSieben Maxx 35 Spiele live, alle 48 sind auf Joyn im Stream zu sehen. (Fritz Neumann, 8.9.2023)