Immerhin, durch einen Treffer von Gregoritsch wurde die erste Niederlage 2023 verhindert. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz - Die Spannung war enden wollend, trotzdem musste am Donnerstagabend in Linz ein Fußballspielländerspiel ausgetragen werden. Die Uefa hat Termine erschaffen, damit diese gefüllt werden. Österreich empfing also die Republik Moldau, immerhin 13.200 Zuschauer und Zuschauerinnen sind in die Raiffeisen Arena gekommen. Seit Teamchef Ralf Rangnick das Sagen hat, erscheint der Fan nahezu in Scharen, die Stimmung im Lande ist positiv, man traut der Mannschaft einiges zu. Und sie ist absolut in der Lage, die Erwartungen zu erfüllen, das 2:0 am 20. Juni in Wien gegen Schweden war der perfekte Beleg.

Moldau ist die Nummer 164 in der Weltrangliste, da stellte sich die Frage nach dem Favoriten nicht, Österreich liegt auf Platz 29. De Bedeutung der Partie sei dahingestellt, Rangnick hatte bereits am Vortag die Aufstellung bekanntgegeben. Topstars saßen auf der Bank, David Alaba, Marko Arnautovic, Xaver Schlager und Marcel Sabitzer waren nur vier Beispiele. Der Teamchef wollte "keine Körner verschießen". Die Konzentration gilt dem 12. September, an diesem Tag steigt in Solna die EM-Qualifikation gegen Schweden. Auch die Moldauer hatten ein anderes Ziel, sie sind am Sonntag auf den Färöern zu Gast. Rangnick hat trotzdem "einen leiwanden Abend" versprochen.

Es war ein Aufwärmen für Solna, ein Qualifying, ein Schaulaufen. Reservisten konnten sich empfehlen. Florian Grillitsch, Florian Kainz oder Dejan Ljubicic. David Schnegg von Sturm Graz durfte links in der Vierer-Abwehrkette debütieren. Daniel Bachmann stand im Tor, für ihn war es keine Quali, denn gegen Schweden ist Alexander Schlager fix die Nummer eins. Bayern-Legionär Konrad Laimer war der Kapitän, was ihn vielleicht nicht rührte, aber doch erfreute.

Daniel Bachmann sah beim 0:1 nicht gut aus. APA/HELMUT FOHRINGER

Das Match begann pünktlich und fürchterlich. Dritte Minute: Rückpass von Kevin Danso, Bachmann eilt aus dem Strafraum, weiß nicht, wie er den Ball behandeln soll, er rutscht aus, Moldaus Vitali Damascan schiebt die Kugel zum 0:1 ins leere Tor. Watford-Legionär Bachmann hat sich disqualifiziert.

Die Österreicher kamen nicht in Fahrt, es gab eine Halbchance durch Karim Onisiwo (10.), im Spielaufbau wurde gepatzt. Natürlich hatte man weit mehr Ballbesitz, war selbstverständlich dominant, aber Empfehlungsschreiben schauen doch ganz anders aus. 35. Minute: Stefan Posch ersetzt den angeschlagenen Ljubicic. Halbzeitfazit: überhaupt nicht leiwand.

Rangnick reagierte, Alaba, Inter Mailands Arnautovic, Christoph Baumgartner und Xaver Schlager kamen, Laimer, Onisiwo, Danso und Philipp Lienhart wichen. Die Qualitätssteigerung hat sich rasch ausgewirkt. 50. Minute: Michael Gregoritsch erzielt nach Pass von Kainz per Flachschuss das 1:1.

Ralf Rangnick hat seine Notizen gemacht. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Die Kombinationen gerieten flüssiger, die biederen Moldauer wurden phasenweise und vor allem dank Kapitän Alaba eingeschnürt. 62. Minute: Der sechste und letzter Wechsel, Sabitzer ersetzt Kainz. 72. Minute: Feines Zuspiel von Arnautovic, Sabitzer trifft elegant die Stange, im Gegenzug kontert Moldau gar nicht ungefährlich.

Das Siegestor sollte nicht mehr fallen, Rangnick wird wegen Reklamierens von Schiedsrichter Robert Jones die Gelbe Karte gezeigt, es gibt im Fußball Schlimmeres. Michael Gregoritsch bilanzierte recht nüchtern: "Zumindest hab ich noch den Ausgleich geschossen. Es wär aber trotzdem schön gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Wir haben es einfach nicht geschafft, in den ersten vierzig Minuten präsent zu werden vor dem Tor. Und wenn du gegen so einen Gegner, der eh schon hinten steht, nach drei Minuten so einen Fehler machst und in Rückstand gerätst, dann wird alles noch schwieriger."

Am späten Abend kehrte das Team zurück ins Quartier nach Windischgarsten. Auf dem Lehrplan steht ausschließlich Schweden. (Christian Hackl, 7.9.2023)

Freundschaftliches Fußball-Länderspiel:

Österreich - Moldau 1:1 (0:1)

Linz, Raiffeisen Arena, 13.200, SR Jones/ENG.

Tore:

0:1 ( 3.) Damascan

1:1 (50.) Gregoritsch

Österreich: Bachmann - Ljubicic (35. Posch), Danso (46. X. Schlager), Lienhart (46. Baumgartner), Schnegg - Laimer (46. Alaba), Seiwald, Grillitsch, Kainz (62. Sabitzer) - Gregoritsch, Onisiwo (46. Arnautovic)

Moldau: Railean - Revenco (77. Stina), Craciun, Baboglo (73. Jardan), Posmac, Marandici - M. Cojocari, Motpan (62. Platica), Rata (73. Bogaciuc), Damascan (62. S. Cojocari) - Nicolaescu (62. Postolachi)

Gelbe Karten: Posch, Arnautovic, Gregoritsch, Rangnick (Teamchef) bzw. Revenco, Platica, Posmac