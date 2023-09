Taxi auf einer überfluteten Straße in Hongkong. REUTERS/Justin Hardman

Hongkong – Sintflutartige Regenfälle haben am Freitag in Hongkong zu weitreichenden Überschwemmungen in der dicht besiedelten Stadt geführt. Die Region verzeichnete die höchsten stündlichen Niederschlagsmengen seit Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren.

Kaskaden von Wasser stürzten das bergige Gelände der Stadt hinunter und überflutete Straßen, Einkaufszentren und U-Bahn-Stationen. Die Behörden schlossen Schulen und Büros und forderten die Menschen auf, daheim zu bleiben.

Ein Mann wird aus den Fluten gerettet. REUTERS/TYRONE SIU

Das "Hong Kong Observatory" meldete Niederschläge von 158,1 Millimetern zwischen 23 Uhr Ortszeit am Donnerstag und Mitternacht am Freitag. Das Wetteramt gab die höchste Unwetterwarnung heraus und erklärte, dass seit Donnerstagabend auf der Hauptinsel Hongkong, in Kowloon und im nordöstlichen Teil der New Territories der Stadt mehr als 200 mm Niederschlag gemessen worden sind.

"Reißende Flüsse"

Die Bahngesellschaft Mass Transit Railway kündigte an, den Betrieb auf einer ihrer Linien teilweise einzustellen, nachdem eine Station im Stadtteil Wong Tai Sin überflutet worden war. Auch einige weitere Bahnhöfe waren demnach von den Überschwemmungen betroffen.

Überflutetes Einkaufszentrum. REUTERS/TYRONE SIU

Im Internet wurden Bilder von einem Zug verbreitet, der an einem überfluteten Bahnsteig weiterfuhr. Die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete von Straßen, die sich in reißende Flüsse verwandelten. (Reuters, red, 8.9.2023)