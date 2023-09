"Wollen wir nicht gemeinsam Millionäre werden?", fragt Eva Pölzl schon frühmorgens in bester Laune das noch schlaftrunkene Publikum in "Guten Morgen Österreich" am Freitag. Weil "Millionär kann jeder sein", wie der sogenannte Investmentpunk Gerald Hörhan nicht müde und ebenso gut gelaunt immer wieder verspricht. Also, wie geht das? Sein genereller Tipp: "Man muss fleißig und bauernschlau sein." Okay, und wie geht das dann ganz konkret? Wegen der Inflation muss sich jeder jetzt rasch um sein Vermögen kümmern, sagt er dann. Einverstanden, und weiter? Jetzt seien Immobilien sehr günstig, weil "alle glauben, die Apokalypse droht".

Viele Bauträger müssten verkaufen, und wenn viele verkaufen, müsse man "schnappi, schnappi machen". Er rät dazu, hässliche kleine Ein-Zimmer-Wohnungen zu kaufen, weil "das kann wirklich jeder machen". Weil eine solche kleine Ein-Zimmer-Wohnung etwa in Wien-Favoriten derzeit nur 100.000 Euro koste. Dafür brauche man rund 20.000 Euro Eigenkapital plus eine ordentliche Bonität. Dann zahle die Miete den Kredit mehr oder weniger ab.

Gut gelaunt in den Tag mit Eva Pölzl und Spürhund Gerald Hörhan. Foto: Screenshot, ORF-TVThek

Millionär sein nicht mehr zu verhindern

"Wenn ich das jedes Jahr einmal mache, habe ich in zehn Jahren zehn Wohnungen und kann gar nicht mehr verhindern, Millionär zu sein, wenn das abbezahlt ist." Pölzl lauscht ganz andächtig ob dieser einfachen Milchmädchenrechnung und fragt vorsichtig nach, ob es denn so viele Wohnungen am Markt gebe. Man müsse schon fleißig sein, dämpft Hörhan dann eine möglicherweise allzu große Euphorie. "Man muss es zuerst lernen, dann besichtigen und dann kaufen." Und die meisten Leute seien ja dann doch nicht so fleißig. Aber ein paar Fleißige dürfte es doch geben, er erzählt von "meinen Fans und meiner Community", seine Anhänger – darunter Lehrer und Polizisten – hätten zehn bis 15 Wohnungen. "Die können alle nicht mehr verhindern, Millionäre zu werden. Außer sie sind deppert mit Drogen, Alkohol, Scheidung."

Hörhan macht gern "schnappi, schnappi". Foto: Screenshot, ORF-TVThek

Was braucht es noch außer ein bisserl Kapital und Fleiß? "Bauernschläue" ist hier das Stichwort. Aber wie wird man bauernschlau?, fragt Pölzl gescheiterweise nach. Freilich bringt er an dieser Stelle ganz bauernschlau seine Investmentpunk Academy ins Spiel, dort könne man lernen, wie das Geschäft funktioniert, wie Steuern funktionieren, wie man verhandelt. "Wenn man eine Wohnung anschaut, muss man wie ein Spürhund sein." Aha, jetzt macht natürlich auch der Schnappi-Sager Sinn. (Astrid Ebenführer, 8.9.2023)