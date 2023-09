USA New York schiebt Airbnb Riegel vor

Wer gerade eine Reise nach New York bucht, wird überrascht sein, wie wenig Unterkünfte derzeit auf Plattformen wie Airbnb oder VRBO angeboten werden. Diese Woche trat in der US-Metropole ein strenges Gesetz in Kraft, das Vermietungen für weniger als 30 Tage verbietet. Die Stadt will damit die Wohnungsnot lindern