Der Begriff Gabione kommt aus dem Italienischen und heißt "großer Käfig". Anna Wielander

Was wohl zuerst da war? "Das Haus oder der Zaun?", frage ich meine Mutter bei unserem Spaziergang durch die Siedlung. Sie schmunzelt und zeigt auf die acht Meter lange und zwei Meter hohe Steinmauer vor uns: "Beides hässlich." Dort, wo meine Mutter wohnt, schaut alles gleich aus. Ein Einfamilienhaus folgt dem nächsten. Manchmal sind sie blau gestrichen, öfters gelb, haben mehrere Stöcke und stehen auf riesigen Grundstücken planlos in der Landschaft herum. Was sie trennt, verbindet sie zugleich: die Gabione.

Die Gabione ist eine höllische Kreuzung aus Drahtkäfig und Gefängnismauer, gefüllt mit Steinen. Der Begriff stammt aus dem Italienischen, gabbione heißt übersetzt "großer Käfig". Im Mittelalter dienten diese Käfige zum Schutz vor Feinden, heute sieht man sie vor allem als Lärmschutz auf der Autobahn oder eben als Modeobjekt im Garten. Vom Baumarkt an die Grundstücksgrenze.

"Erlebe Steine mit allen Sinnen. Stone 4 You"

In meinem Heimatort gibt es viele Grenzen. Jedes Mal, wenn ich nach Hause auf Besuch komme, wurde schon wieder eine neue gezogen. Dabei ist der Stein das beliebteste Mittel zum Zweck. Während ich darüber nachdenke, warum sich junge Häuslbauer so gerne mit Steinen einzäunen, gehe ich an einem schwarzen Audi mit der Aufschrift "Erlebe Stein mit allen Sinnen. Stone 4 You." vorbei. Er steht vor einer Gabionenwand, daneben sprießen Gräser aus einem Schotterbeet.

Wildwuchs im Schotterbeet. Anna Wielander

"Stein ist blickdicht und ewig", sagt die Architektin und Stadtplanerin Sabine Pollak. "Das hat natürlich Vorteile für Einfamilienhausbesitzerinnen." – "Weniger Arbeit", erwidere ich und denke an stundenlanges Heckenschneiden.

Pollak meint aber etwas anderes: "Die Gabione ist wie eine Mauer, ohne tatsächlich eine Mauer zu sein." Sie schaffe es geschickt, dass der moderne Hausbesitzer sich ein wenig als Burgherr fühle. Und zu dessen Identität gehöre eben auch die Abgrenzung. "Diese Abgrenzung gegenüber anderen ist tief in uns drinnen – und offenbar notwendig, um sich über sich selbst klar zu werden", zitiert Pollak den österreichischen Kurator Georg Schöllhammer.

Leere Gärten

Ob das die Menschen, die hinter den Gabionenwänden wohnen, genauso sehen? Das will ich jedenfalls bei meinem Spaziergang herausfinden. Doch da ist niemand. Freitagabend im August – und die Gärten in der Siedlung sind leer. Ich beobachte die kleinen Rasenmäh­roboter, die sich im Kreis drehen, zähle die Pools, zwei, drei, sechs. Früher war mein größter Wunsch, einen Pool zu besitzen. Wer einen Pool hat, muss reich sein, nahm ich an. Und wer reich ist, hat keine Probleme, so meine Schlussfolgerung mit 13 Jahren.

Heiß, heißer, Gabione. Anna Wielander

An dem Abend im August will ich einfach nur ins Wasser der anderen und starre sehnsüchtig. Es ist zwar schon nach 19 Uhr, aber noch immer viel zu heiß. Nicht die Sonne strahlt mich an, sondern die Garagen, Gartenzäune und Gemäuer. In dem Moment sehe ich nur Beton und bin wieder in Wien – mitten im Waldviertel.

Der Feind der Gabione

Dass das ein Problem ist, stellt auch der Berliner Biologe und Umweltaktivist Ulf Soltau fest. Er betreibt den satirischen Social-Media-Kanal "Gärten des Grauens", dem mittlerweile fast 100.000 Menschen folgen. Ich scrolle durch den Account und befinde mich nach nur fünf Fotos in der Schotterwüste Deutschlands. "Diese Steine werden nichts Gutes bringen, nichts wird gut", kommentiert ein User "mensch_natur_und_dreck2021" unter einem Posting vom 20. August. Zu sehen: ein Steinhaufen, der darauf wartet, in die Gabione dahinter gefüllt zu werden. Für Soltau "ein Hoffnungsschimmer zum Sonntag".

Hinter jedem pointierten Posting steckt wie so oft Kritik. Soltau weist in Interviews immer wieder auf die negativen Auswirkungen der versteinerten Gärten hin. "Die Natur kennt keine sterilen Flächen", schreibt er in der deutschen Tageszeitung Südkurier. In einem aktuellen Gastbeitrag warnt er vor den ökologischen Folgen: Die Versiegelung schade nicht nur der Tier- und Pflanzenwelt, sondern ziehe auch das urbane Kleinklima in Mitleidenschaft. "Solche Flächen heizen sich im Sommer auf. Nachts findet keine Abkühlung mehr statt."

Soltau erklärt sich die Beliebtheit der Schottergärten mit dem Ordnungswahn der Deutschen. Der Vorgarten sei das Aushängeschild jeder Familie, deshalb werde hier ganz besonders Wert darauf gelegt, geordnete Verhältnisse zu suggerieren.

Geschmacksache

Ich biege in die nächste Straße, um dort mein Glück zu versuchen. Irgendwer muss ja im Garten sein. 19.30 Uhr. Ich werde zunehmend verzweifelter, weil ich auf meine Frage "Warum zur Hölle Gabionen?" noch immer keine Antwort habe. Gleich beim Haus an der Ecke begrüßen mich drei Betonvögel, sie sitzen auf einem Stein, der in einem Kiesbeet steht und die Aufschrift "Willkommen" trägt. Wieder niemand da.

Nette Begrüßung aus Stein. Anna Wielander

Nur ein paar Meter weiter sehe ich dann das Unfassbare: einen Zaun, auf den eine Plastikplane gespannt wurde, die mit Steinen bedruckt ist. Bei dem Anblick fällt mir nur noch eine Erklärung ein: Was, wenn die Menschen einfach richtig schlechten Geschmack haben?

Der Gedanke begleitet mich auch noch auf dem Nachhauseweg, als ich "Gabionen Trend Warum" in mein Handy tippe. 20 Uhr. Ich bin wieder daheim, da höre ich plötzlich Stimmen von gegenüber. Eine junge Frau und ihr Mann stehen vor einem Rohbau und diskutieren lautstark. Es gibt offenbar Probleme mit Türen und Fenstern, die nicht rechtzeitig geliefert werden können.

Täuschend echt: Die Gabione aus Plastik. Anna Wielander

Die Stimmung ist aufgeladen, aber ich muss die Chance nutzen: endlich Menschen. Ich gehe zu ihnen und frage, ob ich kurz stören dürfe. Böse Blicke. "Ich habe gesehen, dass Sie noch keinen Zaun haben, kommt da noch einer hin?" Die Frau schaut überrascht, weiß die Antwort aber sofort: "Ja, am liebsten wären uns Steine." –"Warum?", frage ich weiter. "Wir haben da eine Aktion auf Gabionen bei Hornbach gesehen." (Anna Wielander, 30.9.2023)