Jetzt anhören: Gleich zwei Filme über Ex-Kanzler Sebastian Kurz kommen in die Kinos. Einer läuft bereits diesen Freitag an – ist es der Anfang einer Rückkehr in die Politik?

"Kurz – der Film" läuft an diesem Freitag in Österreichs Kinos an. Es ist eine von gleich zwei Dokumentationen über den Aufstieg und Fall des ehemaligen Bundeskanzlers und ÖVP-Chefs, die im September Premiere feiern. Schon vor seinem Start hat "Kurz – der Film" für Aufregung gesorgt. Da waren ein riesiges Kurz-Plakat in Wien und Gerüchte, Kurz komme in der Aufarbeitung sehr gut weg. Ob das stimmt, weiß Katharina Mittelstaedt, Leitende Redakteurin Innenpolitik beim STANDARD. Sie war bei der Premiere dabei und erzählt auch, was Kurz selbst dort über ein mögliches Comeback in der Politik gesagt hat. Den zweiten Film über den Ex-Kanzler, "Projekt Ballhausplatz", hat sich Jan Michael Marchart aus dem Innenpolitik-Ressort angeschaut.

Auch DER STANDARD hat sich Sebastian Kurz' außergewöhnlicher Karriere übrigens bereits ausführlich gewidmet – in einer Podcast-Reihe von "Inside Austria":