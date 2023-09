Aussagen Waldhäusls in einer Sendung auf oe24.tv in Verbindung mit einer Anzeige wegen Verhetzung führten bereits im April zu einem Auslieferungsansuchen der Staatsanwaltschaft Wien an den Landtag. APA/HELMUT FOHRINGER

St. Pölten – Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat erneut um die Auslieferung von Niederösterreichs Zweitem Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl ersucht. Anders als in einer abweichenden Causa im April bzw. Mai stimmte der FPÖ-Politiker nun selbst einer strafrechtlichen Verfolgung zu, wie er der APA bestätigte. Als Auslöser gelten laut "Kronen Zeitung" vom Freitag Erhebungen der Staatsanwaltschaft gegen einen ehemaligen Mitarbeiter Walhäusls im Zusammenhang mit Spesenabrechnungen.

Gehen soll es dem "Krone"-Bericht zufolge um den Zeitraum 2008 bis 2019. Waldhäusl war von 2008 bis 2018 Klubobmann der niederösterreichischen Freiheitlichen, von 2018 bis März 2023 Landesrat. Sollten die Vorwürfe mutmaßlich falscher Spesenabrechnungen gegen den Ex-Mitarbeiter zutreffen, könnte der nunmehrige Zweite Landtagspräsident als Bestimmungstäter gelten. Im Raum steht der Anfangsverdacht der Untreue, des Förderungsmissbrauchs sowie des schweren Betrugs.

Auslieferungsansuchen schon im April

Im Schreiben der Staatsanwaltschaft wird betont, dass das Auslieferungsersuchen an den Landtag für die Hemmung der Verjährung notwendig sei, auch wenn "der Tatverdacht in diesem frühen Verfahrensstadium noch wenig konkret" sein mag. Waldhäusl wehrte sich indes gegen die in einer anonymen Anzeige erhobenen Vorwürfe. Er kritisierte auch die Staatsanwaltschaft, die aus seiner Sicht "Narrenfreiheit" habe. Er wolle, "dass diese Drecksgeschichten aufhören". "Den Glauben an die Justiz verliert man immer mehr", sagte der FPÖ-Politiker zu APA. Der Auslieferung zugestimmt habe er im Sinne einer raschen Aufklärung.

Seitens der Staatsanwaltschaft Wien gab es am Freitag auf Anfrage keine Auskünfte zur Causa. Verwiesen wurde darauf, dass die Zustimmung zur strafrechtlichen Verfolgung noch nicht eingegangen sei. Von der Landtagsdirektion wurde das entsprechende Schreiben, datiert mit dem 7. September, bereits online veröffentlicht.

Wegen Aussagen Waldhäusls in einer Sendung auf oe24.tv und in Verbindung mit einer Anzeige wegen Verhetzung war bereits im April ein Auslieferungsansuchen der Staatsanwaltschaft Wien an den Landtag ergangen. Waldhäusl selbst gab damals keine Zustimmung, das Begehren wurde in der Sitzung vom 25. Mai mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ abgelehnt.

Mehrere Ermittlungen

Generell wurde Waldhäusl seit seiner Zeit als Landesrat mehrfach angezeigt. Ermittlungsverfahren rund um die medial platzierte Forderung nach einer "Asyl-Triage" – Vorrang bei Unterbringungsplätzen für Frauen und Kinder aus der Ukraine – sowie um Zahlungen an einen Betreiber eines Flüchtlingsquartiers wurden eingestellt.

Im Zusammenhang mit der Verlegung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in die mit Stacheldraht begrenzte Asylunterkunft Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) im November 2018 war Waldhäusl und einer ehemaligen Landesbediensteten Amtsmissbrauch angelastet worden. 2022 folgte ein monatelanger Prozess am Landesgericht St. Pölten, der mit rechtskräftigen Freisprüchen endete. (APA, 8.9.2023)