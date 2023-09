Wegen mehrerer Kabelbrände fällt der Zugverkehr bis voraussichtlich Freitagabend aus. Michael Eichhammer

Berlin/Hamburg – In der Nacht auf Freitag ist es auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg zu mehreren Kabelbränden gekommen, berichten mehrere deutsche Medien. Die Behörden gehen mittlerweile von einem politischen Motiv aus und ermitteln wegen Brandstiftung, teilte die Polizei in Hamburg am Freitag mit. Insgesamt soll es drei Brände an der Bahninfrastruktur im Hamburger Stadtgebiet gegeben haben.

Die Kabelbrände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden, allerdings kommt es zu Ausfällen und Störungen im Nah- und Fernverkehr. Diese sollen bis voraussichtlich Freitagabend dauern. Züge werden über Uelzen umgeleitet, sagte eine Sprecherin der Bahn.

Die Polizei Hamburg rief indes Zeuginnen und Zeugen auf, sich bei der Behörde zu melden. Als Zeitraum für die "mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftungen" gab sie 2.30 bis 4 Uhr an. (red, 8.9.2023)