Der ORF verfilmt Thomas Stipsits ersten Krimi "Kopftuchmafia" und baut dabei nicht nur auf dessen Romanvorlage, sondern auch auf Stipsits selbst in der Hauptrolle. So wird der Kabarettist, Autor und Schauspieler zum unkonventionellen Polizisten Sifkovits, der es im Südburgenland mit dem Mord an einer Braut zu tun bekommt. Bei den Dreharbeiten in Eisenstadt, Mattersburg, Wien und Stinatz sind seit Dienstag unter anderem Erika Mottl, Linde Prelog, Erika Deutinger, Gerhard Liebmann, Rainer Doppler und Michael Rast an der Seite von Stipsits tätig. Als Regisseur fungiert Daniel Prochaska.

Thomas Stipsits, Erika Mottl, Erika Deutinger, Linde Prelog mit Regisseur Daniel Prochaska. Foto: ORF/Mona Film/Victoria Herbig

Die Ausstrahlung auf ORF 1 ist für 2024 geplant. "Fiktionale Produktionen wie diese, die tief in die Lebenswelten unserer Regionen eintauchen, sind in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal des ORF und finden dank unserer Zusammenarbeit mit Arte auch in Deutschland und Frankreich ein großes Publikum", zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung überzeugt. (APA, 8.9.2023)