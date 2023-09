Achtteilige Coming-of-Age-Dramaserie "School of Champions", "Kafka"-Serie und die zweite Staffel von "Tage, die es nicht gab" werden finanziert

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des deutschsprachigen Raums - ORF, ARD und SRF - haben sich bei einer Tagung auf die Realisierung von Koproduktionen in Höhe von rund 140 Millionen Euro für die nächsten Jahre geeinigt. Speziell die Zusammenarbeit bei Serien, Tier- und Naturfilmen sowie Formaten im Bereich Kultur und Wissen soll ausgeweitet werden, hieß es in einer Aussendung. "Gerade in Zeiten globaler Medienmärkte mit internationalen Playern ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir öffentlich-rechtlichen Sender eng zusammenarbeiten", hielt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz dazu fest.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. APA/TOBIAS STEINMAURER

Konkret kann sich das ORF-Publikum etwa auf die achtteilige Coming-of-Age-Dramaserie "School of Champions" einstellen, die 2024 zu sehen sein soll. Auch eine "Kafka"-Serie und die zweite Staffel von "Tage, die es nicht gab" werden finanziert. Fortsetzungen bekommen die Schlager-Showabende mit Florian Silbereisen und die "Starnacht am Wörthersee". Im Kulturbereich warten die öffentlich-rechtlichen Sender mit der Mini-Serie "Echte Fälschung" basierend auf einer realen Geschichte auf. Sie erzählt über die Verstrickungen eines jungen Studentenpaars in der Welt der Kunstszene und Fälschungen. (APA, 8.9.2023)