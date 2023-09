Marko Arnautovic spielt nicht gerne Unentschieden. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz - Marko Arnautovic hat nach dem 1:1 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Testmatch gegen die Republik Moldau am Donnerstag in Linz das Verhalten einiger Fans kritisiert. Dem Stürmer von Inter Mailand missfiel, dass Ballannahmen von Daniel Bachmann von manchen Anhängern mit höhnischem Applaus quittiert wurden. Der Goalie hatte davor durch eine schlechte Reaktion auf einen missratenen Rückpass von Kevin Danso in der dritten Minute das Gegentor mitverschuldet.

"Ich habe in der ersten Hälfte ein bisschen gehört, wie der Ball zu Daniel zurückgespielt wurde, dass Leute im Stadion waren, die das ein bisschen aufgeschaukelt haben", sagte Arnautovic im ORF-Interview. "Ich finde das nicht gut, nicht akzeptabel. Man sollte nach so einem Fehler einen Spieler aufbauen. Wir spielen zu Hause, das ist unser Publikum, und wenn unser Publikum nicht hinter uns steht, wer soll dann hinter uns stehen?", fragte der ÖFB-Rekordinternationale.

Auch nach dem Schlusspfiff gab es vereinzelte Missfallenskundgebungen von Fans. "Ich habe die Pfiffe nach dem Spiel nicht gehört, bin direkt rein. Wenn man unentschieden gespielt hat und sich den Sieg verdient hat, bin ich nicht gern ansprechbar", sagte Arnautovic. (APA; 8.9.2023)