Senkrechtes Gelände und Höhenangst passen nicht zusammen. Aber was nimmt man nicht alles in Kauf, um den Nachwuchs zu entertainen? Ein Selbsterfahrungstrip in Begleitung eines Extrembergsteigers

Die Perspektive täuscht nicht. Am Huterlaner in Mayrhofen geht es steil bergauf. Stephan Keck

Stephan Keck ist ein wilder Kerl. Den Marathon läuft der Tiroler unter drei Stunden, Afrika durchquerte er in einem umgebauten Lastwagen, und auf dem Gipfel des Mount Everest stand er bereits 2008. Allein und ohne Flaschensauerstoff, wohlgemerkt. Auf die harte Tour also. Irgendwie hat er alles überlebt. Auch wenn es manchmal knapp war. Jetzt aber steht Keck vor seiner schwierigsten Herausforderung. Er muss mich, den City-Slicker par excellence, im Zillertal durch einen Klettersteig führen. Zwei Kids habe ich im Schlepptau. Den 14-jährigen Samuel und die zehnjährige Claire. Am Einstieg mustert Keck seine drei Follower. Bei den Kindern hat der Alpinist wenig Bedenken: "Aber dir wird morgen alles weh tun." Schluck.

Ich habe Höhenangst. Dreimeterbrett ist für mich Horrorshow. Mit der Hochschaubahn fahre ich nur unter Androhung von Gewalt. Im Grunde bekomme ich bereits Panik, wenn ich vom Trottoir steige. Es zieht mich unangenehm in die Tiefe. Nicht gerade optimale Voraussetzungen, um sich in eine senkrechte Wand zu stellen. Aber was soll’s. Ich will zittern, die bescheidenen Grenzen ausloten. Bei den Kindern sieht die Sache anders aus. Samuel redet nicht viel, er macht einfach. Claire fürchtet nur Grünzeug auf dem Teller. Ansonsten kennt sie keine Angst. Ihr Motto: Lieber an einem Seil von der Brücke springen, als eine Zucchini anschneiden.

Gleich geht’s los. Wir legen das Kletterset an, setzen die Helme auf und bekommen einen Crashkurs verpasst. Vorweg die goldene Regel: Niemals beide Karabiner gleichzeitig ausklinken. Sonst macht der Reiter plumps. Hier in Mayrhofen gibt es Gott sei Dank den kindergerechten Klettersteig. Schwierigkeitsgrad A/B mit Flying Fox und Hochseilgartenelementen. Ein alpiner Spielplatz, wie für uns geschaffen. "Den machen wir nicht", sagt Keck. Auf einer Tafel zeigt der Bergführer stattdessen auf den Huterlaner. Schwierigkeitsgrad C, oder wie der Alpenverein sagt: sehr steiles Felsgelände mit meist senkrechten Passagen. Nach den ersten Metern sehe ich die Zahl 140 in den Stein gemeißelt – die Notrufnummer der Bergrettung.

Da hängen wir also. Der Sohn, die Tochter und ich. Gut gesichert, aber doch ausgesetzt. Stephan Keck

Wir haben Keck am Vortag zufällig im Ortszentrum kennengelernt. Er bietet unter dem Namen Alpine Retreats mit seiner Frau Tiffany Meditation, Yogakurse und eben Kletterstunden an. Der Bergfex ist zur Ruhe gekommen. Rekorde müssen nicht mehr sein. Ein Unfall auf dem K2 hat Spuren hinterlassen. Vor zwei Jahren wollte Keck mit zwei weiteren Bergsteigern – dem Schotten Rick Allen und dem Spanier Jordi Tosas – auf einer neuen Route über die Südostwand den Gipfel im Alpinstil erreichen. Ohne zusätzlichen Sauerstoff, ohne die Hilfe von Hochträgern. Das Abenteuer endete in einer gewaltigen Lawine. Als Keck zu sich kam, lag Allen tot neben ihm. "Wir beiden anderen haben auf wundersame Weise überlebt."

Gut, unser Klettersteig mit einem Höhenunterschied von 210 Metern ist nicht der K2, aber vermutlich geht mir der Reis mehr als Keck im Karakorum. Wir sind beide 1973 geboren, er ist der Berglöwe, ich bin die Hauskatze. In der gemütlichen Einstiegsrampe mache ich noch Fotos von den Kindern, kurz darauf schalte ich in den Survivalmodus. Die vertikalen Schlüsselstellen heißen "Hin und her", "Efeuplantage" und "Wasserwand". Namen der nackten Angst. Gebetsmühlenartig fordere ich mich innerlich auf, nicht hinunterzusehen. Funktioniert nicht ewig. Es ist ein weiter Weg zum Boden. Welcher Teufel hat mich geritten? Was spricht gegen ein Leben in der Komfortzone? Und wo sind eigentlich die Kinder? Ah, über mir.

Nein, ich mache keine gute Figur. Ich bin verkrampft, der Schweiß rinnt mir in die Augen. Keck beobachtet mich. Wahrscheinlich liebt er es, eine Zimmerpflanze leiden zu sehen. Seinen Hinweis auf die Notausstiege ignoriere ich. An manchen Stellen kann man den Steig verlassen und auf eine gemütliche Route ausweichen. Nicht mit mir. Helden werden nicht auf dem Wanderweg geboren. Keck rät mir, die Kräfte einzuteilen, mehr die Beine einzusetzen, weniger die Arme. Leicht gesagt, wenn man elf Achttausender bestiegen hat. Wir gehen über eine Seilbrücke und lassen ein paar Aluleitern hinter uns. "Wie am Everest", sagt der Chef. Und wer sollte es besser wissen?

Bergführer Stephan Keck bringt uns in Mayrhofen durch die Wand. Der Tiroler hat schon Schlimmeres erlebt. Er ist einer von Österreichs besten Alpinisten. Stephan Keck

Nach neunzig Minuten kommen wir am Ausstieg direkt unter dem Gasthaus Zimmereben an. Ich bin waschelnass, bei Keck sind keine Zeichen von Anstrengung zu erkennen. "So ist das, wenn man hier aufgewachsen ist." Der Teufelskerl verlässt uns an dieser Stelle, für den harmlosen Abstieg braucht man keinen Extrembergsteiger. Wir lassen den Aufstieg beim besten Himbeersoda aller Zeiten sickern. Ich fühle mich großartig, wie eine Mischung aus Jakob Schubert und Peter Habeler. Für die Berge geboren. Und die Kinder? Claire würde am liebsten sofort weiterklettern. Und Samuel? Was denkt er jetzt? Wird er mir jemals wieder vertrauen können? Er fasst sich kurz: "Glaubst du, Stephan kann mich auf den Mount Everest bringen?" (Reportage: Philip Bauer, 9.9.2023)