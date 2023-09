(Das Strandbad in Klagenfurt an einem milden Septemberabend 2023, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift "Security". Sie werfen Kieselsteine ins Wasser. Nach einiger Zeit entnimmt der Erste seiner Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem Zweiten.)

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor):

"Sechs Johre. Es beginnt ein naia / Lebnsobschnitt fia Jesaia. / Bold tritt er in die Schule ein. / Mög’s zu seinem Besten sein. / Möge er recht schnöll begreifen, / doss, soll einst heron ihm reifen / eine großen Karriere, / es ein totaler Bledsinn wäre, / die Schule glei bold obzubrechen, / denn dos tät’ sich später rächen. / Stott doss er wead ein kluger Denker / oder skupelloser Banker, / Professa, Dokta, Philosoph, / bliebert er ein bleda Off. / Drum, Immanuel, dei Wuat, / doss du drauf schaust, doss er wos tuat! / Möge da Jesaia nia / hackln miassn so wia mia / im Strondbod ols Security, / dieses wünscht deinem Buabm: i."

(Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Guat.

DER ERSTE: Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Danke. Und brauchst da kane Suagn mochn. I wea dahinta sein, dos konn i da vasprechn. Nit so wia mei Vota.

(Pause. Kieselsteine.)

DER ZWEITE: Wichtig is ma vua olln, doss a is guat in Spuat.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 9.9.2023)