Julia Grabher: "Ich werde alles tun, um im nächsten Jahr stärker denn je zurückzukommen." AP

Wien - Österreichs beste Tennisspielerin Julia Grabher muss die laufende Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Die 27-jährige Vorarlbergerin musste sich am Mittwoch in Wien einer Handgelenks-Operation unterziehen, wie ihr Management am Freitag mitteilte. "Die erste Zeit wird mich eine Schiene begleiten, bevor es dann langsam und behutsam ins Aufbautraining geht", sagte Grabher. Zuletzt hatte die Weltranglisten-54. ihr Antreten bei den US Open kurzfristig absagen müssen.

Die Operation sei notwendig und die richtige Wahl gewesen, "um so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alles richtig heilt und um volles Vertrauen in mein Handgelenk zurückzugewinnen", ergänzte die rot-weiß-rote Nummer eins. "Meine Reha beginnt jetzt und ich werde alles tun, um im nächsten Jahr stärker denn je zurückzukommen!"

So wie einst Dominic Thiem, der ebenfalls an einer hartnäckigen Verletzung der rechten Schlaghand laboriert hatte, steht Grabher nun eine längere Pause bevor. "Sie wird auf jeden Fall drei Monate ausfallen, das ist aber das 'best-best-scenario'. Bitter für das Mädel", sagte ihr Trainer Günter Bresnik. (APA; 8.9.2023)