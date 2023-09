Hier sind die Mediennews vom Freitag:

FPÖ-Stiftungsrat Haas: "Größtmögliche Unzufriedenheit" mit ORF-Beitrag - Die Regierung habe es verabsäumt, erst Aufgaben des ORF neu zu definieren. Haas ist für Budgetfinanzierung eines reduzierten ORF

"Größtmögliche Unzufriedenheit" mit dem ORF-Beitrag sieht FPÖ-Stiftungsrat Niki Haas. APA/Manhart

Der Absturz der Gänse: Deutschlands WM-Desaster in Katar - Die Doku "All or Nothing" erinnert an die Absurdität der Fußball-WM in Katar und zeigt, wie sie Deutschlands Nationalmannschaft vergeigte – zu sehen auf Amazon Prime

Die Gratwanderung des Boulevards im Fall Teichtmeister - Bisher sind keine Beschwerden beim Presserat über die Prozessberichterstattung eingelangt. Die Abwägung sei eine Gratwanderung, sagt Geschäftsführer Warzilek

"Pleite wie noch nie": Satiremagazin "Titanic" droht das Aus - Das deutsche Magazin benötigt bis Ende des Jahres 5.000 neue Abos. Eine monatliche Erscheinungsweise sei anachronistisch und jungen Menschen schwer vermittelbar

Toxisches Arbeitsumfeld: Late-Night-Talker Jimmy Fallon entschuldigt sich - Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen berichteten zuvor von einer "düsteren Atmosphäre" hinter den Kulissen

"Jetzt schnappi machen": Frühmorgendliche Tipps von "Investmentpunk" Hörhan im ORF - Ein Spürhund in "Guten Morgen Österreich" über kleine Ein-Zimmer-Wohnungen und große Kohle

Switchlist_ "A Royal Night", "Der rosarote Panter", Sommer auf drei Räder", "James Bond – GoldenEye", "Universum History: Marie Antoinette", "3 Am Runden Tisch" - Mit Radiotipps

