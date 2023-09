In einem fernen Land, The Accountant, The Lost Boys - mit Radiotipps

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Peter Kaiser, Landeshauptmann Kärntens und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz (SPÖ), stellt sich den Fragen von Klaus Herrmann (Kronen Zeitung) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

18.45 VERSAILLES

Leb wohl, meine Königin! (Les Adieux à la reine, F 2012) Léa Seydoux, Diane Kruger und Virginie Ledoyen in einem opulenten Kostümfilm über die letzten Tage am Hof des Königs Ludwig XVI. Nach dem gleichnamigen Roman von Chantal Thomas schildert Regisseur Jacquot die Anfangstage der Französischen Revolution aus der Sicht der jungen Bediensteten Sidonie Laborde. Bis 20.15, 3sat

20.15 KIDMAN UND_CRUISE

In einem fernen Land (USA 1992, Ron Howard) Mit Tom Cruise als einem armen irischen Landarbeiter, der in den Goldenen Westen flüchtet und dort die Farmerstochter Nicole Kidman trifft. Bis 22.25, Arte

20.15 THRILLER

The Accountant (USA 2016, Gavin O’Connor) Der erste Actionheld mit Asperger-Syndrom: Ben Affleck spielt in The Accountant einen mathematisch hochbegabten Buchhalter. Seine Steuerberatung ist nur Tarnung, tatsächlich frisiert er die Bücher für Verbrechensorganisationen und weiß auch mit Waffen umzugehen. Ein gewisses Talent braucht es auch, um die verworrenen Handlungsstränge zu entwirren. Bis 22.15, ORF 2

20.15 BANDE

The Lost Boys (USA 1987, Joel Schumacher) Der Sohn einer geschiedenen Frau, die mit ihren Kindern zu ihrem Vater in eine Hippie-Veteranen-Stadt zieht, gerät in die Fänge einer chaotischen Schrecken verbreitenden Blutsauger-Motorradfahrer-Gang. Stellenweise amüsantes Jugendlichenkino. Bis 22.05, Tele 5

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Hohe Preise, heißer Herbst – Im Würgegriff der Inflation Zu Gast bei Claudia Reiterer sind: Georg Knill (Präsident Indus­triellenvereinigung), Josef Muchitsch (ÖGB, Sozialsprecher SPÖ), Andreas Hanger (ÖVP), Dagmar Belakowitsch (FPÖ) und Gabriel Felbermayr (Wifo). Bis 23.05, ORF 2

22.35 BACK IN THE SEVENTIES

The Nice Guys (USA 2016, Shane Black) Privatdetektiv Holland March (Ryan Gosling) und Jackson Healy (Russel Crowe) müssen sich für einen Auftrag zusammenraufen: Eine Richterin (Kim Basinger) will ihre verschwundene Tochter (Margaret Qualley) finden. Es folgt eine Schnitzeljagd durch L.A., der Fall ist verworrener als gedacht. Slapstick-Krimi mit wirrer Geschichte. Bis 00.55, Sat1

23.05 DOKUMENTATION

Für die Vielen ­– Die Arbeiterkammer Wien Constantin Wulff erzählt über den Alltag der Arbeiterkammer. "Die Szenen rund um Serviceangebote in Arbeitsrechtsfragen liefern Einblicke in prekäre Beschäftigungsverhältnisse und öffnen zugleich ein gesellschaftliches Panorama", so STANDARD-Redakteur Dominik Kamalzadeh zur Kinopremiere im September 2022. Bis 1.10, ORF 2

Gruppenberatung in der AK in Constantin Wulffs Dokumentarfilm - "Für die Vielen – Die Arbeiterkammer Wien", 23.05 Uhr, ORF 2. ORF/Navigator Film

Radiotipps

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir Zu Gast bei Claudia Stöckl ist diesmal Winzerin Pia Strehn. Bis 11.00, Ö3

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: Anstoßen, anpacken, umsetzen Mari Lang über die sozialen Visionen von Erich und Dagmar Fenninger. Bis 14.55, Ö1

18.15 MAGAZIN

Moment Über den Akt des Tötens von Tieren. Bis 19.00, Ö1

20.15 KUNSTSONNTAG

Tonspuren Der Maler Michelangelo Buonarroti als Dichter. Bis 20.55, Ö1 (Astrid Ebenführer, 10.9.2023)