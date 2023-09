Neymar jubelt in Pele-Manier. AFP/CARL DE SOUZA

Belem - Neymar hat der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft einen Traumstart in die Qualifikation für die WM 2026 beschert und sich mit einem Doppelpack zum Toptorschützen seines Landes gekrönt. Die Seleção fuhr am Freitag in Belém gegen Bolivien einen souveränen 5:1-Erfolg ein. Mit seinen Treffern 78 und 79 überholte Neymar den im Vorjahr verstorbenen Pelé als erfolgreichster Torjäger des Rekordweltmeisters.

Neymar feierte seine Tore mit einem Sprung und einem Faustschlag in die Luft, für die Pelé berühmt war. "Ich bin sehr glücklich, ich finde keine Worte. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Rekord erreichen würde", sagte Neymar. Pelé hat zwar 95 Tore für Brasiliens Auswahl erzielt, doch dazu zählen auch Treffer in Freundschaftsspielen gegen Club-Teams. Der Weltverband FIFA erkennt nur Pelés Tore in Partien gegen andere Nationalmannschaften an.

Der von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien gewechselte Neymar war in der 17. Minute noch mit einem Foulelfmeter an Boliviens Torhüter Billy Viscarra gescheitert. Wie Neymar (61., 90.+3.) traf auch Rodrygo (24., 53.) doppelt, außerdem erfolgreich war Raphinha (47.). Der Ehrentreffer für die Gäste gelang Víctor Ábrego (78.). Brasilien trifft am Dienstag in seinem zweiten Qualifikationsspiel auswärts auf Peru. (APA, red, 9.9.2023)