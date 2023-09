Einer der vielen Millionen-Transfers dieses Sommers: Karim Benzema (l.). AFP/-

London - Michael Emenalo, der Direktor für Fußball-Angelegenheiten der Saudi Pro League (SPL), hat nach einem intensiven Transfersommer zufrieden Bilanz gezogen. Er hoffe, dass die Liga "positive Schlagzeilen" geschrieben habe, sagte Emenalo im TV-Interview von Sky Sports, in dem er sich auch gegen die in Europa kursierende Kritik wehrte. Was beispielsweise die Verdienstmöglichkeiten für Spieler in Saudi-Arabien betrifft, seien die Berichte "weitgehend falsch".

Im soeben erst geschlossenen Transferfenster sind Stars wie Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Fabinho, Jordan Henderson, Riyad Mahrez oder Roberto Firmino in das Königreich gewechselt und somit dem Vorbild Cristiano Ronaldo gefolgt. Der Portugiese hatte sich bereits nach der WM 2022 in Katar dem SPL-Club Al-Nassr angeschlossen. "Wir blicken mit großer Genugtuung darauf zurück, dass wir die Liga in eine bessere Lage gebracht haben als zuvor", sagte Emenalo, der sieben Jahre für den Premier-League-Club Chelsea gearbeitet hatte.

Höhere Gehälter als Lockmittel seien dabei aber nicht ausschlaggebend gewesen, betonte der Nigerianer. Die in europäischen Medien kolportierten Summen seien sogar weit weg von der Wahrheit. "Es besteht ein Unterschied zwischen den Berichten und den Tatsachen, der so groß ist wie ein Ozean", wählte er einen plakativen Vergleich. Dass die Zahlen hoch sind, bestritt Emenalo nicht. Wegen der wirtschaftlichen Fakten im Fußball habe es aber immer Aufschreie gegeben. "Als Ronaldo für 80 Millionen Pfund von Manchester United an Real Madrid verkauft wurde, hielten das alle für verrückt und dachten, der Fußball sei aus dem Ruder gelaufen."

Michael Emenalo (l.) war Sportdirektor beim AS Monaco und beim FC Chelsea. APA/AFP/VALERY HACHE

Dass die SPL Ambitionen habe, eines Tages Teil in der Champions League zu sein, verneinte er. "Das ist ein sehr weit hergeholter Traum, den keiner von uns in Erwägung gezogen hat. Zumindest habe ich an keinem Gespräch auf irgendeiner Ebene teilgenommen, in dem so etwas angedeutet worden wäre. Wir sind zufrieden mit dem, was wir sind." Die europäischen Ligen hätten keinen Grund zur Sorge. "Wir sind hier, um einer bereits fantastischen Branche einen Mehrwert zu bieten."

Kritiker werfen Saudi-Arabien vor, mit den vielfältigen Investitionen in den Sport "Sportswashing" zu betreiben, um von der Menschenrechtslage in dem Land abzulenken. Emenalo wies das zurück. "Ich würde sagen, dass ich nicht erkennen kann, was 'Sportswashing' damit zu tun hat", sagte er. "Ich habe keinen klaren Hinweis darauf, dass es sich um etwas anderes handelt als den Wunsch, eine der besten Ligen der Welt zu haben, um den Menschen in Saudi-Arabien hochwertige Unterhaltung zu bieten." (APA, red, 9.9.2023)