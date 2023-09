Jetzt kennt die ganze Welt Andreas Obst.

Manila - Gordon Herbert begrüßte Svetislav Pesic vor dem historischen Showdown um WM-Gold mit einem Lächeln. Mit einem kleinen Scherz auf den Lippen schüttelte der deutsche Teamchef die Hand des serbischen Altmeisters, der im blauen Trainingsanzug durch das glamouröse Conrad-Hotels schlurfte. Doch sofort schaltete der Erfolgscoach vor dem wichtigsten Spiel der deutschen Basketball-Geschichte in den Final-Modus.

"So eine Möglichkeit gibt es nicht oft, vielleicht nur einmal im Leben. Lasst sie uns nutzen", sagte Herbert vor dem mit Spannung erwarteten Endspiel der Weltmeisterschaft in Manila am Sonntag (14.40 Uhr MESZ/ZDF und MagentaSport) gegen die von Ex-Bundestrainer Pesic betreuten Serben. Seine Spieler und das Trainer-Team, so der Kanadier, sollen den einmaligen Moment genießen. Denn mit Silber sind Kapitän Dennis Schröder und Co. keinesfalls zufrieden.

This Serbia Team Is Too Much For Everyone

FIBA - The Basketball Channel

Der spektakuläre 113:111-Triumph im Halbfinale gegen Topfavorit USA und dessen hochbezahlte NBA-Stars? Längst abgehakt! Nach der bislang größten Sternstunde der Sportart in Deutschland gab es am Freitag laut Herbert "ein kleines Abendessen, dann habe ich bis drei Uhr morgens Serbien studiert", so der 64-Jährige, der damit den Ton für seine Spieler setzte: "Es geht sofort los nach dem Spiel. Es gibt keine Zeit zu feiern und keine Zeit, sich irgendwie gut zu fühlen."

Ein Schritt noch. Gegen die Serben, die auch ohne NBA-Superstar Nikola Jokic in Manila bislang begeisterten, könnte die Nationalmannschaft nach EM-Gold 1993, WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005 und Bronze bei der EM in Berlin im Vorjahr den bedeutendsten Erfolg ihrer Historie erreichen. "Natürlich ist es ein schwieriges Spiel, und natürlich ist es kompliziert", sagte Moritz Wagner: "Aber wir sind jetzt nicht hier, um das Halbfinale zu gewinnen. Ich glaube, es war von Anfang an klar, dass man das Finale gewinnen will."

Dass die Sportfans in Deutschland, wo das Finale nun auch live im ZDF gezeigt wird, basketballverrückt geworden sind, bekommt Herbert auch in 10.000 Kilometern Entfernung mit. "110 Nachrichten" habe er nach dem epischen Erfolg gegen die USA erhalten. "Es hat eine Stunde gedauert", sagte Herbert, "bis ich alle beantwortet hatte." Auch Wagners Handy klingelte pausenlos, wie der NBA-Profi berichtete, wobei er sich selbst Smartphone-Auszeiten verordne. So wolle er sich, "in eine emotionale Kur begeben, damit man sich voll auf die neue Herausforderung fokussieren kann".

Andreas Obst (24 PTS) | TCL Player Of The Game | USA vs GER | FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA - The Basketball Channel

Und die hat es in sich. Ohne den nach der NBA-Saison ausgelaugten Jokic, aber auch ohne andere Top-Spieler wie Vasilije Micic oder Nikola Kalinic, formte Pesic ein Team von weltmeisterlicher Qualität. Der Vize-Champion von 2014, so Herbert, spiele eine "Defense mit hohem Druck" - es wird also extrem körperlich. So zogen sie erst im Viertelfinale Litauen (87:68) und dann im Halbfinale Mitfavorit Kanada (95:86) den Zahn. Und in der Offense schwingt sich NBA-Profi Bogdan Bogdanovic, der kaum zu halten ist, zum MVP-Anwärter auf.

Letztlich wissen die Deutschen all das. Herbert zeigte ihnen am Samstag eine halbe Stunde lang noch einmal die Stärken und Schwächen der Serben, ehe am späten Nachmittag eine optionale Einheit anstand - ein paar Bälle werfen, aber vor allem den Fokus schärfen. "Training", so der Coach, "wird zu diesem Zeitpunkt überbewertet." Seine Goldjäger wissen schließlich, was auf dem Spiel steht. "Es geht um den WM-Titel", sagte der gegen die USA überragende Franz Wagner, der die Marschrichtung vorgab: "Nochmal alles reinwerfen und genauso spielen, wie wir davor gespielt haben." Und dann fliegt Deutschland mit dem goldenen Pokal im Gepäck nach Hause. (sid, red, 9.9.2023)