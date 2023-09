Nach einer desaströsen Leistung des DFB-Teams hängt Hansi Flicks Trainerjob am seidenen Faden. AFP/RONNY HARTMANN

Wolfsburg - Das Zeitspiel der DFB-Bosse rettete Hansi Flick zumindest in den Sonntag. Nach der Bankrotterklärung gegen Japan, die in der Chancen- und Hilflosigkeit noch viel schlimmer war als die zumindest unglückliche WM-Niederlage, ging Sportdirektor Rudi Völler völlig verschwitzt und "schockiert" zu den Journalisten - er wolle eine Nacht über diese Blamage von Wolfsburg schlafen, "wir müssen uns jetzt sammeln". Präsident Bernd Neuendorf wollte gar nicht reden.

Und so verschwanden die wichtigsten Funktionsträger des Deutschen Fußball-Bundes mit der Erkenntnis in eine drückend schwüle Nacht, dass der Entlassungsdruck kaum noch steigerbar ist. In völliger Verkennung der Lage hatte Flick selbst nach dem 1:4 (1:2) im RTL-Interview erklärt: "Ich finde, wir machen das gut und ich bin der richtige Trainer." Das löste nur noch Kopfschütteln aus.

Flicks Umstellungen, der neue Kapitän Ilkay Gündogan, die Degradierung von Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite - damit hatte der Bundestrainer ein Lebenszeichen senden wollen. Seht her, ich kämpfe, ich bin modern. Wir haben jetzt eine Spielphilosophie! Es ging absolut krachend schief. Monate hatte Flick Zeit, sich in seiner auch schon gruselig schwachen Experimentierphase (Sollte die nicht eigentlich beendet sein?) etwas auszudenken. Es entstand die Idee, den Innenverteidiger Nico Schlotterbeck mit seinen 1,91 m links in einen aussichtslosen Kampf gegen viel schnellere und wendigere Japaner zu schicken.

Der BVB-Profi, ohnehin in der Nationalmannschaft bisher unglücklich, erlebte bis zu seiner Auswechsel-Erlösung einen einstündigen Albtraum. Er war an zwei Gegentoren beteiligt und hätte Japan beinahe ein weiteres Tor aufgelegt. Wenn das Flicks letzter Versuch einer Wende war, ist er dramatisch gescheitert. "Man kann der Mannschaft nicht das Bemühen absprechen, das ist ja das Traurige. Das tut weh. Das war eine Blamage", sagte Völler. "Wir dürfen uns aber jetzt nicht in die Hose machen. Wir sind immer noch Deutschland." Mit Flick sprach er noch in der Kabine: "Hansi war tief getroffen. Er tut mir ein bisschen leid."

Und weil beim DFB sowieso derzeit alles schiefgeht, was schiefgehen kann, musste der Teamchef, dessen Job am letzten Fetzen eines seidenen Fadens hängt, der unverständlicherweise in der Halbzeit nicht reagierte, am Sonntagvormittag ins Rampenlicht. Der Verband hatte für 11.00 Uhr ein öffentliches Training angesetzt, es war ausverkauft. Am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) geht es in Dortmund gegen Frankreich, die stärkste Mannschaft Europas. Den Vize-Weltmeister.

Thomas Müller sagte der Fußball-Nation, was überfällig war. Deutschland gehöre eben nur noch in der Selbstwahrnehmung "zu den besten Zehn oder Fünfzehn der Welt", vielleicht in der Theorie, "aber nicht in der Realität". Komplett absurd wirkt inzwischen die Nach-WM-Beteuerung, der Weltmeister Argentinien sei eigentlich auch nicht besser.

Die Spieler hielten sich am späten Samstagabend in der Bewertung zurück. "Es bringt nichts, mit dem Finger auf den Trainer zu zeigen", sagte Kimmich gequält, die Spieler seien gefordert. Marc-Andre ter Stegen stützte Flick: "Ich glaube fest an ihn." Damit dürfte er derzeit zu einer recht stark schrumpfenden Gruppe gehören.

Die Diskussionen um mögliche Nachfolger sind freilich in vollem Gange. Viele wünschen sich den 36-jährigen Nagelsmann, der freilich teuer wäre. Jürgen Klopp wird beim FC Liverpool verehrt. Ralf Rangnick arbeitet erfolgreich mit Österreich. Und Stefan Kuntz, dem Flick vorgezogen worden war, trainiert die Türkei.

Zu haben wäre mit Oliver Glasner ein Oberösterreicher, der Eintracht Frankfurt 2022 zum Europa-League-Triumph führte. Der 49-Jährige, der nach seinem Aus bei der Eintracht im Sommer pausiert, wurde nicht zuletzt von der Tageszeitung Bild ins Spiel gebracht und wäre ein absolutes Novum: Noch nie wurde die DFB-Elf von einem ausländischen Trainer geführt. (sid, APA, red, 10.9.2023)

