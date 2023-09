Google mag im vergangenen Jahr zumindest in einigen Ländern deutlich beim Marktanteil zugelegt haben, global gesehen bleibt man aber trotzdem noch ein relativ kleiner Teilnehmer am Smartphone-Markt. Und doch trifft neue Hardware des Android-Herstellers immer auf starkes Interesse, was wohl daran liegen mag, dass sie in der Gruppe technisch stark interessierter Smartphone-User stark überrepräsentiert sind.

Das schlägt sich wiederum in einem anderen Phänomen nieder: Von Apple vielleicht einmal abgesehen, gibt es kaum einen anderen Smartphone Hersteller, bei dem es im Vorfeld dermaßen viele Gerüchte, aber auch handfeste Leaks gibt. In früheren Jahren ist Google dem begegnet, indem man schlicht schon Monate vorher offizielle Bilder veröffentlicht hat. Heuer hat man sich damit etwas länger Zeit gelassen, nun ist es aber soweit.

Unzweifelhaft offiziell

Google hat erste offizielle Bilder und Videos sowohl zu Pixel 8 und Pixel 8 Pro als auch zur nächsten Smartwatch-Generation, der Pixel Watch 2, veröffentlicht. Während diese bei den Smartphones (fast) nur das bestätigen, was bereits bekannt war, werden auf diesem Weg auch neue Hardwaredetails zur Pixel Watch 2 verraten.

Sneak Peek at Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Made by Google

Sowohl in einem Video als auch auf Bildern im Google Store werden die neuen Smartphones zunächst in den Farben "Rose" (Pixel) sowie "Porcelaine" (Pixel 8 Pro) gezeigt. Bekannt ist mittlerweile aber auch, dass es beide natürlich wieder in Schwarz geben wird, zudem war durch ein durchgesickertes Werbevideo bereits eine blaue Variante des Pixel 8 Pro zu sehen.

Details

Die generelle Designrichtung behält Google bei, wer genau schaut, wird aber die eine oder andere Verfeinerung sehen. So gibt es beim Pro-Modell nun eine durchgängige Glasabdeckung, beim Vorgänger bestand diese noch aus zwei Flächen. Zudem wurden einige Sensoren bei der Kamera umsortiert, vor allem aber kann rechts unter dem LED-Flash das vorab schon kolportierte Thermometer erkannt werden.

Zur Ausstattung verraten solche Bilder natürlich wenig, aber da gab es ja schon früher sehr weitreichende Leaks. So soll ein neuer, größerer Kamerasensor noch bessere Bilder liefern, beim Pro-Modell erfährt auch die Ultraweitkamera ein starkes Update. Mit Tensor G3 kommt zudem ein neuer Chip von Google zum Einsatz, der ein deutliches Performance-Upgrade verspricht. Wer mehr wissen will, sei auf unsere frühere Vorschau auf Pixel 8 und Pixel 8 Pro verwiesen. Darüber hinaus war zuletzt zu hören, dass Google das Update-Versprechen deutlich ausbauen will.

Pixel Watch 2

Wesentlich mehr Neues bietet der Blick auf die Pixel Watch 2. Das allerdings nur, wenn man genau schaut, das grundlegende Design scheint nämlich unverändert zu bleiben. So ist auf der Rückseite der Hinweis IP68 zu sehen, die neue Smartwatch von Google wird also wasser- und staubdicht. Vor allem aber ist ein komplett neuer Sensoraufbau zum Ermitteln von Gesundheitsdaten zu sehen.

Sneak Peek at Google Pixel Watch 2

Made by Google

Was dieser im Vergleich zur aktuellen Pixel Watch mehr kann, wird ebenfalls – zumindest teilweise – verraten. Ist doch auf der Rückseite der Begriff EDA vermerkt, entsprechende Sensoren werden zur Stressmessung verwendet.

Es wird viel teurer

Doch noch einmal zurück zu den Smartphones, zu denen gibt es nämlich noch etwas eher Unerfreuliches nachzutragen. So waren zuletzt gleich mehrere Berichte kursiert, in denen unabhängig voneinander von einer empfindlichen Preiserhöhung in Europa die Rede ist.

Demnach soll das Pixel 8 mit 128 GB Speicherplatz um 899 Euro verkauft werden, das Pro-Modell gleich bei 1.099 Euro beginnen. Das wären 150 bzw. 200 Euro mehr als beim Vorgänger. Damit würde man das Preisniveau weitgehend auf jenes der direkten Konkurrenz von Samsung oder Apple anheben, zuletzt lag man ja deutlich darunter.

Österreich

Abzuwarten bleibt wie immer, ob und wenn ja mit welchen Vorbesteller-Deals Google das kombiniert. Im Vorjahr gab es ja zunächst eine Pixel Watch kostenlos dazu. Zumindest dieses Extra sollte heuer in Österreich auch einfacher zu bekommen sein, sollen Pixel 8 und Pixel 8 Pro doch die ersten Google-Smartphones seit Jahren sein, die direkt von dem Unternehmen auch in Österreich verkauft werden. Die offizielle Vorstellung der neuen Google-Hardware soll im Rahmen eines Launch-Events in New York am 4. Oktober erfolgen. (Andreas Proschofsky, 10.9.2023)