Was für ein Spiel um Platz 3: Die NBA-Stars Dillon Brooks (l.) und Shai Gilgeous-Alexander (r.) holten Bronze gegen Team USA mit Tyrese Halliburton (Mitte). IMAGO/Nebojsa Parausic

Manila - Die Basketball-Stars der USA haben zwei Tage nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland auch die Bronzemedaille bei der WM in Asien verspielt. Im Match um Platz drei unterlagen die USA den Kanadiern mit 118:127 nach Verlängerung und beendeten das Turnier als Vierter. Kanada hingegen erspielte sich am Sonntag in Manila angeführt von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte, zwölf Assists) und Topverteidiger Dillon Brooks (39 Zähler) die erste WM-Medaille überhaupt.

Canada 🇨🇦 seize bronze from USA 🇺🇸 in World Cup overtime thriller

FIBA - The Basketball Channel

Für Olympia 2024 sind die Amerikaner mit dem WM-Resultat aber qualifiziert. In Paris wird dann ein anderes Team erwartet. Spekuliert wird über die Rückkehr von Spielern wie Kevin Durant, Devin Booker oder Jayson Tatum. Auch die etwas älteren Superstars Stephen Curry (35 Jahre) und LeBron James (38) könnten für die Olympischen Spiele noch ein Comeback feiern.

Ab 14.40 Uhr MESZ steht ebenfalls in Manila das Finale zwischen Deutschland und Serbien am Programm. (APA, 10.9.2023)