Archivaufnahme aus Khartum (Juni 2023). APA/AFP

Kairo – Bei einem Luftangriff auf einen Markt in der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind Rettungskräften zufolge mindestens 40 Menschen ums Lebens gekommen. Der Angriff sei am Sonntag im Süden der Stadt erfolgt, wie örtliche Notfallambulanzen mitteilten. Es handelt sich um die größte Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung seit Beginn des Bürgerkriegs im Sudan am 15. April.

Der Machtkampf zwischen der Armee und der RSF-Miliz war im Zusammenhang mit einem international unterstützten Plan für den Übergang zu einer Zivilregierung ausgebrochen. Nach UN-Angaben wurden durch die Kämpfe bislang über vier Millionen Menschen vertrieben, von denen mehr als 900.000 in Nachbarländer geflohen sind. Die meisten sind aus der westsudanesischen Region Darfur in den Tschad geflüchtet. (Reuters, 10.9.2023)