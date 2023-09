Es war einmal eine neue Regierung mit neuen Vorzeichen. Aufbruchstimmung lag in der Luft, der vielzitierte Zauber eines neuen Anfangs. Im Dezember 2021 wurde die neue Regierung in Deutschland vereidigt. Also noch vor Putins Angriff auf die Ukraine. Und mit diesem Krieg in der Ukraine war plötzlich alles anders.

FilmemacherStephan Lamby mit Olaf Scholz auf dem Rückflug von Saudi-Arabien. Foto: rbb/SWR/Kay Nietfeld/dpa

Dokumentarfilmer Stephan Lamby hat in seiner Langzeitbeobachtung Ernstfall – Regieren am Limit, zu sehen Montag um 20.15 Uhr in der ARD und in der Mediathek, deutsche Politiker wie Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock oder Christian Lindner zwei Jahre begleitet und war mit der Kamera auch in dramatischen Situationen nah an ihnen dran. Er ist dabei, als Scholz mit zahlreichen Journalisten auf dem Weg zu US-Präsident Biden ist, befragt Scholz zu seinem Gespräch am (sehr) langen Tisch mit Putin. Lamby verschafft den Zusehenden einen spannenden Einblick in die letzten Tage vor Kriegsbeginn, Scholz und auch Habeck sprechen offen über ihre Überlegungen damals, aber vor allem auch über ihre Gefühle. Man spürt ihre Sorge und ihre tiefe Betroffenheit.

Annalena Baerbock im Frühjahr 2022 auf dem Rückflug von ihrer Afrika-Reise. Foto: MDR/SWR/Knut Muhsik/ECO Media

"Man wusste nicht, was morgen ist, die Welt in Europa hat sich über Nacht komplett verändert", sagt Annalena Baer­bock. "Wir werden Dinge tun müssen, die wir nicht tun wollten", kommentiert Omid Nouripour, ebenfalls vom Bündnis 90 / Die Grünen. Es ist Lambys Verdienst, dass wir die politischen Akteure als Menschen zu sehen bekommen, die auch mal überfordert sind, die zweifeln und hadern. Und die trotz Unsicherheiten schnelle Entscheidungen zu treffen haben. Er kommentiert das Geschehen nicht, lässt vielmehr Stimmungen wirken und schafft so eine ganz besondere Nähe. (Astrid Ebenführer, 11.9.2023)