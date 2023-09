19.40 REPORTAGE

Re: Grüne Geldanlage – Nachhaltige Investition in den Wald Der französische Wald nimmt Jahr für Jahr an Fläche zu, ist aber durch Klimawandel, wirtschaftliche Interessen und Monokultur gefährdet wie nie zuvor. Bürgerinnen und Bürger kaufen Waldfläche auf, um durch Rewilding natürliche ökolo­gische Prozesse wiederherzustellen. Bis 20.15, Arte

20.15 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und der Halbblutprinz (Harry Potter and the Half-Blood Prince, GB/US 2009, David Yates) Im sechsten Teil der Potter-Saga knistert es zwischen Harry und Ginny, ­während Todesesser die Weltenruhe stören. Nicht nur die Zauberlehrlinge tricksen mit Magie, sondern auch die Animateure des Films. Bis 23.20, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Ernstfall – Regieren am Limit Krieg in Europa:_Es sind schwerwiegende Entscheidungen, die die Ampel um Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner zu treffen hat. Stephan Lamby schaut hinter die Kulissen der Regierung, die Akteure sprechen über ihre Motive und auch über ihre Gefühle. Bis 21.30, ARD

20.15 THEMENMONTAG

Die Lidl-Insider – Verkaufstricks beim Discounter-Riesen Lidl ist Meister in Sachen Kundensteuerung. Wer die Tricks des Konzerns kennt, kann bei jedem Einkauf Geld sparen. Um 21.05 folgt Der große Tchibo-Report vor Der Rewe-Check, um 23.35 wird dann Nudelhersteller Barilla unter die Lupe genommen. Bis 23.35,_ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Urteil im Fall Teichtmeister: Was nun? / Morde an Obdachlosen – Angst vor einem Serientäter / Kinderlos wegen Klimaangst. Bis 22.00, ORF 2

22.15 MILLENNIUM

Verschwörung (The Girl in The Spider’s Web, Fede Alvarez, GB/D/S/KAN/USA 2018) Claire Foy arbeitet als Lisbeth Salander wieder schwerste Kindheitstraumata auf. Die genüssliche Rache an kriminellen Männern folgt der etablierten Mechanik der Millennium-Reihe, bläst aber die Verschwörung auf globale Ausmaße auf – James Bond lässt grüßen. Bis 00.00, ZDF

VERSCHWÖRUNG Trailer German Deutsch (2018)

KinoCheck

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Kurz-Filme im Kino, Bachmanns Malina am Volkstheater, der neuer Roman von Maja Haderlap und die Linzer Klangwolke. Bis 0.00, ORF 2

23.15 DRAMA

Mobbing (D 2012, Nicole Weegmann) Tobias Moretti wird als charismatischer Familienvater von seiner neuen Chefin gemobbt. Das tut auch seiner Ehe nicht gut. Klarsichtiges Psychogramm. Bis 00.45, NDR

00.35 DRAMA

Das schönste Paar (D/F 2018, Sven Taddicken) Für Malte (Maximilian Brückner) und Liv (Luise Heyer) wird ihr Urlaub in Mallorca nach einem Überfall zum Albtraum. Zwei Jahre später hat das traumatisierte Paar ins Leben zurückgefunden – bis Malte dem ­Peiniger wiederbegegnet. Bis 2.05, MDR

Für sie wird der Urlaub zum Albtraum: Luise Heyer und Maximilian Brückner in "Das schönste Paar", 00.35, MDR Foto: WDR