21-jährige Tirolerin nach klarem Erfolg im französischen Les Gets: "Kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich bin"

Mona Mitterwallner triumphiert erneut im Weltcup. APA/MICHELE MONDINI

Les Gets - Die Tirolerin Mona Mitterwallner hat zwei Wochen nach ihrem Premierensieg in Andorra auch den Cross-Country-Mountainbikeweltcup von Les Gets gewonnen. Die 21-jährige WM-Vierte triumphierte am Sonntag in Frankreich deutlich vor der Niederländerin Puck Pieterse. Der dreifachen Saisonsiegerin fehlten 38 Sekunden auf Mitterwallner. Weltmeisterin und Lokalmatadorin Pauline Ferrand-Prevot wurde 1:14 Minuten zurück Dritte. Laura Stigger landete an der zehnten Stelle.

"Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich und stolz ich bin", jubelte Mitterwallner nach der erfolgreich absolvierten Hitzeschlacht und berichtet von erheblichen Magenprobleme nach ihrem sechsten Rang im Short Track am Freitag. "Trotzdem stehe ich jetzt ganz oben, es schaut so aus, als ob mein Kopf stärker ist als mein Körper. Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen". Sie werde den Sieg mit ihrem Cannondale-Team gebührend feiern, bevor sie in den nächsten Tagen in einen Trainingsblock für die letzten beiden Saisonrennen geht.

Vor den beiden Bewerben Anfang Oktober in Übersee verbesserte sich die Marathon-Weltmeisterin im Gesamtweltcup an die zweite Stelle. Die klar führende Pieterse ist aber nur noch theoretisch einzuholen. (APA, 10.9.2023)