Liebe Leserin, lieber Leser,

der Begriff ist in Diskussionen über Chats und Messenger öfters mal zu hören: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Was dahinter steckt, warum diese so wichtig ist, und warum sie trotzdem nicht vor Überwachungsfantasien wie der Chatkontrolle schützen kann, erklären wir heute in einem ausführlichen Erklärartikel.

Ist das überhaupt ein ordentlicher Job? Eine Frage, die sich wohl viele Elten schon gestellt haben, wenn der Nachwuchs plötzlich verkündet, dass er Influencer oder Influencerin werden will. Unser Autor hat sich dieses Szenario auch mal durch den Kopf gehen lassen, und erklärt, warum er so eine Zukunft für die eigene Familie sicher nicht will.

Ebenfalls im Angebot hätten wir heute ein Interview mit A1-Chef Marcus Grausam, wenig erfreuliche Nachrichten zu Googles Pixel 8 sowie jede Menge Hintergründe zum Bethesda-Spiel Starfield.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Warum Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den Schutz unserer Chats so wichtig ist

Warum ich nicht will, dass mein Sohn Influencer wird

Pixel 8 (Pro): Googles neue Smartphones sollen empfindlich teurer werden

A1-CEO Grausam: "Unterschiedliche Netztests bringen unterschiedliche Sieger hervor"

Warum "Baldur's Gate 3" das wichtigste Spiel dieses Gaming-Jahres wird

Chrome feiert 15. Geburtstag mit neuem Look und umstrittenem Cookie-Ersatz

Apple schließt extrem gefährliche, von Pegasus-Spyware genutzte, iPhone-Lücke

Warum mir in "Starfield" die Aufbruchsstimmung fehlt

Elon Musks X klagt gegen kalifornisches Gesetz, das Moderation offenlegen soll

Ölkonzerne bezahlen Influencer für Werbung auf Instagram und Tiktok

Schuldsprüche in Cyberbetrug-Prozess in Salzburg

Bethesdas "Starfield" wird schon von sechs Millionen Menschen gespielt

Hacker-Angriff bei Wein & Co: Teil der Nutzerdaten gestohlen