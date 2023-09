Junge Männer mit "Nazihaarschnitt", die andächtig zum "Führerbalkon" am Heldenplatz blicken, sich als "Österreichs letzte Chance" begreifen und rechtsextreme Narrative wie jenes vom "Bevölkerungsaustausch" kultivieren – die mediale Debatte hat das Aufregungspotenzial des jüngsten Videos der FPÖ-Jugend klar benannt. Aber was genau bezweckt die FPÖ überhaupt damit, und worum geht es hier?

Natürlich hat es der FPÖ-Jugend nicht die Schönheit des geschichtsträchtigen Balkons angetan, die Wahl des Standorts folgt einem Kalkül. Aber ist die Szene im Video, weil die FPÖ nach der Auffassung von Florian Klenk "mit der Sehnsucht nach dem Volkskanzler spielt" und dafür diese Assoziation benötigt? Sind die Adressaten also "rechtsextreme Kreise, die die darin gezeigten Referenzen wohl als Einzige tatsächlich dechiffrieren können", wie Margit Reiter (DER STANDARD, 2. 9. 2023) meint? Um jene Wählerinnen und Wähler, die rechtsextrem ansprechbar sind, muss sich die FPÖ nicht bemühen – sie finden kein anderes Angebot auf dem Parteienmarkt. Für die breite Masse der blauen Wählerschaft aber ist die Führerbalkon-Szene – sie dauert kaum zwei Sekunden – ein Medienkonstrukt. Nur wenige aus dieser Gruppe dürften die Anspielung verstehen, der Skandal entsteht durch seine mediale Thematisierung.

Für die Freiheitlichen und ihren Chef Herbert Kickl ist die Provokationsstrategie eine sichere Bank. APA/Alex Halada

Losung "Zukunft"

Das Muster zieht sich durch das Video. Beim Stichwort "reiche Vergangenheit" wird nicht irgendein Bauwerk eingeblendet, sondern die Festung Hohenwerfen – in der NS-Zeit Sitz einer Gauführerschule. Wie beim Hitlerbalkon wird die Szene mit der Losung "Zukunft" verknüpft. Es sind jeweils nur Sekunden oder Bruchstücke von Sekunden, die sich sehr gezielt an ein bestimmtes Publikum richten. Die eingeblendete rechte Literatur kommt überhaupt nur so kurz ins Bild, dass es unmöglich ist, konkrete Titel zu erkennen. Wer ist der Adressat dieser Einspielungen?

Salopp formuliert, dürfte es sich hier um eine Art historisch-politische Schnitzeljagd handeln, die die FPÖ für ihre Kritikerinnen und Kritiker veranstaltet: Cherchez le nazisme. Die Inhalte sind nicht darauf beschränkt, das Video ist Teil einer Doppelstrategie, die Jörg Haider erfunden hat. In der österreichischen Parteienlandschaft ist diese Strategie einzigartig, die FPÖ die einzige Partei, die in ihren Kampagnen systematisch zugleich ihre Anhänger und ihre Kritiker anspricht, mit freilich unterschiedlicher Intention. Erstere werden weltanschaulich bedient, zweitere aktiviert man mit gezielter Provokation, auch in der Hoffnung auf Gegenprovokation und Gegenempörung, die wiederum die Anhänger emotionalisieren und sie auf diese Weise weniger ansprechbar machen für faktenbasierte Argumentation.

In der Wahrnehmung ihrer Anhänger wird die FPÖ dadurch zum Opfer. Die ständige Präsenz an politischen Nebenschauplätzen zieht zudem Ressourcen von der programmatischen Auseinandersetzung ab. In dieser Doppelstrategie unterscheidet sich die FPÖ von allen anderen Parteien. Von Haider erfunden, perfektioniert Herbert Kickl sie nun mit einer Schamlosigkeit, die vielen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Aber genau das ist Zweck der Übung.

Für die FPÖ ist die Provokationsstrategie eine sichere Bank. Sie sichert Medienpräsenz – dank des Videos brachte es Kickl in dieser Kategorie erstmals auf Platz eins. Für die erhoffte Diskursverschiebung nach rechts genügen eher plump eingestreute Bilder und Begriffe, die historischen Anspielungen aber sind für ihre Sympathisantinnen und Sympathisantenzu komplex, um sie zu verstehen. Warum soll man nicht am Heldenplatz drehen und dort in die Luft blicken dürfen? Eine FPÖ-nahe Plattform spricht von einer "absurden Verbindung", Kickl sekundiert – wenn der Balkon tatsächlich so belastet wäre, müsste man ihn wohl abreißen. Die historischen Fingerzeige werden von den Anhängern der FPÖ nicht entschlüsselt, hier verfestigt sich der Eindruck einer linken "Jagdgesellschaft". Die Kritik wiederum scheitert an einer konzisen Beweisführung. Ein "System" kann schließlich vieles sein (beim Ausdruck "Systemparteien" wird die Sache allerdings eindeutiger). Und was soll auch schon am Ausdruck "Volkskanzler" problematisch sein? Schließlich ließ sich auch Leopold Figl so titulieren.

Altbekanntes Dilemma

Bleibt die Frage: Wie umgehen mit den freiheitlichen Provokationen? Hans Rauscher (30. 8.) appelliert an die Politik, "eine Mehrheit gegen die FPÖ-Machtansprüche zu bilden", das heißt, jede Form der Regierungszusammenarbeit zu verweigern. Doch als bewusst kommuniziertes Kalkül in Wahlkampf- und Vorwahlkampfzeiten erfüllt diese Strategie die Wünsche der FPÖ. Die plakative "Ausgrenzung" macht sie zur einzigen Opposition und befeuert die blaue "Wir gegen das System"-Rhetorik; in die freiheitlichen Kampagnen sind die Ausgrenzungsappelle eingepreist.

Es ist ein Dilemma: Je mehr Kickl provoziert und je eindringlicher seine Kritikerinnen und Kritiker vor ihm warnen, desto konsequenter fördern sie die freiheitliche Agenda. Auch wenn es schwierig ist: Vielleicht wäre es besser, die freiheitlichen Provokationen zu ignorieren und auf der argumentativen Auseinandersetzung zu bestehen. Geht Kickl zu weit, dann greifen die Instrumente des Rechtsstaats. Christoph Landerer ist Kulturwissenschafter in Salzburg und Wien. (Christoph Landerer, 11.9.2023)