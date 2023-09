Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Stiftungsrat: ORF plant für Herbst große Kampagne, um neuen ORF-Beitrag zu erklären - Präsident hat ORF-Gesetz unterzeichnet. Im obersten ORF-Gremium Thema: Umstellung auf Haushaltsabgabe, Budget für 2024, Wehrschütz

Der ORF bereitet gerade eine große Kampagne für Herbst vor, um fürdie Umstellung auf eine Haushaltsabgabeum Verständnis zu werben. Foto: STANDARD, Fischer

KI-Analyse der "Sommergespräche": Die schlechte Laune des Herbert Kickl - Wir haben die Transkripte der ORF-Interviews durch GPT gejagt, um herauszufinden, wer welche Themen positiv oder negativ kommuniziert

Nach "ZDF Magazin Royal" über "Rituelle Gewalt": ZDF bestätigt Ermittlungen gegen Jan Böhmermann Anonyme Anzeige sieht "rechtswidrige Methoden" bei Recherche - ZDF: Redaktion weist Vorwürfe als "vollkommen aus der Luft gegriffen" zurück

Düstere Stimmung, rassistischer Polizist: Wie sehen Sie den "Tatort" aus Frankfurt? - Janneke und Brix suchen einen verschwundenen Kollegen und finden Rechtsextremismus in eigenen Reihen - Wie hat Ihnen "Erbarmen. Zu spät" gefallen? - Mit TV-Tagebuch: Das Monströse an "ein bisschen Hass" im "Tatort" aus Frankfurt

"Lügen"-Vorwurf: Facebook muss Urteil zu Armin Wolf 30 Tage auf Startseite zeigen - Plattform ist laut Handelsgericht verpflichtet, die Veröffentlichung von Wolf-Foto zu unterbinden - "insbesondere" auf den Seiten Heinz-Christian Strache und "GIS Gebühren nein danke"

Korrespondent: ORF sagt, er hoffe auf weitere Akkreditierung für Wehrschütz in Ukraine - Nach STANDARD-Infos könnten Visum und Akkreditierung nicht verlängert werden. Laut ORF laufen die Anträge, man geht von einer Verlängerung aus

Zurück aus der Sommerpause: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" zu "Hohe Preise, heißer Herbst - Im Würgegriff der Inflation" - Ab 22.10 Uhr in ORF 2

Blattsalat: Harald Mahrer sucht ein Refreshment in schwerer Zeit - Sogar der Chefideologe der "Kronen Zeitung" geriet über Kickl und Nehammer völlig aus dem Häuschen, schreibt Günter Traxler

Hollywood-Streik: Autoren erwägen Einzeldeals, Produzenten dagegen - Fran Drescher wurde als Präsidentin der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA wiedergewählt. Anzeichen für ein baldiges Streikende gibt es nicht

Switchlist: Die Arbeiterkammer Wien, In einem fernen Land, The Accountant, The Lost Boys und The Nice Guys - TV-Hinweise für heute Abend.

