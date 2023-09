Sam Laidlow, der Ironman schlechthin am Sonntag. IMAGO/Frantz Bouton

Nizza - Der Franzose Sam Laidlow hat am Sonntag in seiner Heimat erstmals den WM-Titel im Ironman-Triathlon erobert. Der 24-jährige Vizeweltmeister des Vorjahres gewann in Nizza nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen in 8:06:22 Stunden. Silber ging in Abwesenheit der zuletzt siegreichen Norweger Kristian Blummenfelt und Gustav Iden an den zweimaligen Champion Patrick Lange (GER/8:10:17), Bronze an den Dänen Magnus Ditlev (8:11:43).

WM-Debütant Georg Enzenberger belegte im Elitefeld mit 52 Teilnehmern in 9:00:29 Stunden Rang 26, sein österreichischer Landsmann Maximilian Hammerle (9:20:37) wurde 28. Die Titelkämpfe der Männer wurden erstmals an der Cote d'Azur ausgetragen. Die WM der Frauen geht Mitte Oktober am traditionellen Schauplatz Hawaii über die Bühne. Ab 2024 wird jährlich gewechselt.

Beim Weltcup über die olympische Distanz im tschechischen Karlovy Vary belegte Julia Hauser Rang zehn. Es siegte Gwen Jorgensen aus den USA. (APA; 10.9.2023)