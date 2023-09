We are red, we are white, we are Danish dynamite. AFP/Ritzau Scanpix/MADS CLAUS RA

Helsinki - Das Gerangel in der Qualifikationsgruppe H um die zwei Fixtickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland bleibt ein spannender Vierkampf. Im Spitzenspiel des Pools gewann Dänemark am Sonntag in Helsinki gegen Finnland mit 1:0 (0:0). Pierre Emil Höjbjerg sicherte mit einem späten Treffer (86.) den Gästen drei Punkte. Kasachstan besiegte daheim Nordirland 1:0 (1:0). Die Dänen führen mit 13 Zählern aus sechs Spielen vor den Finnen (12), Kasachen (12) und Slowenien (10).

Letztere spielen am Abend noch in San Marino. In Gruppe G feierte Montenegro trotz Unterzahlspiels einen wichtigen 2:1-(1:0)-Heimsieg gegen Bulgarien. Stefan Savic (45.+1) brachte die Gastgeber in Podgorica in Führung. In der zweiten Hälfte flog zunächst Igor Vujacic mit Gelb-Rot vom Platz (59.), danach verschoss der Bulgare Kiril Despodow einen Elfmeter (61.). Schließlich gelang Preslaw Borukow der Ausgleich (79.), doch die Montenegriner hatten das letzte Wort. Stevan Jovetic erzielte spät per Kopf den Siegtreffer (97.). In der Tabelle schob sich Montenegro (8 Zähler) auf Rang zwei hinter Ungarn (10) vor, Bulgarien (2) bleibt weiter sieglos und ist Letzter.

In Pool E fuhr Moldau, das am Donnerstag dem ÖFB-Team in Linz im Testspiel ein 1:1 abgerungen hatte, einen 1:0-(0:0)-Auswärtserfolg auf den Färöer ein und ist damit vorübergehend Zweiter hinter Tschechien. (APA; 10.9.2023)

Gruppe E

Färöer - Moldau 0:1 (0:0)

Tor: Rata (53.)

Gruppe G

Montenegro - Bulgarien 2:1 (1:0)

Tore: Savic (45.+1), Jovetic (97.) bzw. Borukow (79.)

Gruppe H

Kasachstan - Nordirland 1:0 (1:0)

Tor: Samorodow (27.)

Finnland - Dänemark 0:1 (0:0)

Tor: Höjbjerg (86.)