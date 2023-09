Luis Rubiales ist als Verbandspräsident Geschichte. IMAGO/Jose Breton

Luis Rubiales ist von seinem Amt als Präsident des spanischen Fußballverbands zurückgetreten. In einer Erklärung teilte der 46-Jährige am Sonntag mit, dass er dem Verbandspräsidenten Pedro Rocha seinen Rücktritt angeboten habe. "Ich kann meine Arbeit nicht fortsetzen", sagte Rubiales in der Sendung "Piers Morgan Uncensored".

RFEF-Präsident Rubiales hatte nach dem WM-Triumph der Spanierinnen in Sydney am 20. August vor den Augen eines Millionenpublikums Jenni Hermosos Kopf mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Das übergriffige Verhalten hatte international Empörung ausgelöst.

Hermoso sagte, der Kuss nach dem Sieg Spaniens gegen England sei nicht einvernehmlich gewesen, und reichte am vergangenen Dienstag eine Klage ein. Rubiales hatte wiederholt von einem einvernehmlichem Kuss gesprochen.

Rubiales, der bereits vom Weltfußballverband Fifa vorläufig suspendiert wurde, ist auch von seinem Amt als Vizepräsident des Uefa-Exekutivkomitees zurückgetreten: "Nach der schnellen Suspendierung durch die Fifa und dem Rest der offenen Verfahren gegen mich ist es offensichtlich, dass ich nicht in der Lage sein werde, in meine Position zurückzukehren", hieß es in Rubiales' Erklärung. (red, 10.9.2023)