Am Wochenende fand in Danzig das Finale der Euroskills statt. Die Bilanz für Österreich: siebenmal Gold, sechsmal Silber und fünfmal Bronze

Die achten Euroskills waren für Österreich ein voller Erfolg. Über 18 Medaillen konnten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich freuen. IMAGO/Dominika Zarzycka

Mit 18 Medaillen, davon siebenmal Gold, hat Österreich bei den Euroskills in Danzig (Polen) die meisten Medaillen aller teilnehmenden Nationen geholt. Zusätzlich sicherte sich das Team Austria neun Medallions for Excellence, die für außergewöhnliche Leistungen nach den Podestplätzen vergeben werden.

Nicht nur zu Europameistern, sondern auch zu den Besten Österreichs kürten sich Christoph Schipflinger (Itter, Tirol) und Stefan Winder (Bildstein, Vorarlberg): Das Gartengestalterduo holte auf beeindruckende Weise Gold und den prestigeträchtigen Titel "Best of Nation", der für das berufsübergreifend höchste Punkteergebnis pro Land vergeben wird. Gold holte auch der Vorarlberger Timo-Nils Theisl: Der Lustenauer von der Fliesen Felder GmbH kürte sich zum Europameister der Fliesenleger.

Die gebürtige Außerfernerin Anna Saurer, die in Wien im Café Central arbeitet, wurde zur besten Konditorin Europas gekürt. Auch bei den Floristinnen und Floristen konnte sich Österreich über Gold freuen. Die Oberösterreicherin Sandra Berger ist ab sofort Europas beste Floristin. Eine weitere Goldmedaille sicherte sich die oberösterreichische Familie Danninger: Nur wenige Monate nach Cousin Patrick, der Gold bei den Weltmeisterschaften holte, hat nun Niklas Danninger nachgelegt. Der Herzogsdorfer (beschäftigt bei Hauser GmbH in Linz) kürte sich zum Europameister der Kälte- und Klimatechniker.

Gold für die Schneiderei gab es auch für Lisa Lintschinger (beschäftigt bei der Änderungsschneiderei Moser, aus Tamsweg, Salzburg) und Anna Maria Theurl (arbeitet bei Vossen im Burgenland). Lara Tynnauer (beschäftigt bei Pure Beauty GmbH in Graz) rutschte erst durch eine Absage vor knapp 14 Tagen ins EM-Aufgebot – und holte prompt Gold in in der Schönheitspflege. Es war die erste Medaille in dieser Kategorie für die Österreich.

Sechsmal Silber, fünfmal Bronze

Silber gab es in der Elektrotechnik, in der Anlagenelektrik sowie im Beruf IT-Netzwerk und Systemadministration und in der Kfz-Technik. Auch in der Möbeltischlerei sowie Entrepreneurship wurde Österreich Vizeeuropameister. Bronze gab es für österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Berufen Hochbau, Hotelrezeption, Malerei, Restaurantservice und Spengler.

Insgesamt nahmen 44 Personen aus Österreich in 38 Berufen teil. Österreich holte mit 18 Medaillen die meisten in der Nationenwertung. Für das Land sind es damit die dritterfolgreichsten Euroskills aller Zeiten – nach Budapest 2018 (21 Medaillen) und Graz 2021 (33 Medaillen). Österreich hält damit bei 147 Medaillen in der Euroskills-Historie (63 Gold-, 54 Silber- und 30 Bronzemedaillen). Seit 2008 finden die Bewerbe alle zwei Jahre statt. (red, 11.9.2023)