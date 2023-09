Im Vorjahr haben sich die Fernwärme-Preise in Wien um 92 Prozent erhöht. Zuletzt wurde ein Rabatt von 20 Prozent auf den Grundpreis angekündigt. Nun soll ein weiterer Preisnachlass kommen. Wie hoch dieser ausfällt, ist noch nicht bekannt. IMAGO/CHROMORANGE

Die weiterhin hohen Fernwärmepreise der Wien Energie boten der Opposition Ende vergangener Woche Anlass für Kritik an – aus ihrer Sicht – "astronomischen" Vorschreibungen oder Rechnungen. Die Wiener Grünen verwiesen darauf, dass Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) im Vorjahr eine 92-prozentige Erhöhung der Preise durchgewinkt habe, wie es Parteichef Peter Kraus formulierte. Es sei längst an der Zeit, rasch die sinkenden Marktpreise weiterzugeben.

Im ORF-"Sommergespräch" in "Wien heute" erinnerte Ludwig daran, dass eine Reduzierung um 20 Prozent schon umgesetzt worden sei. Diese gilt auf den Grundpreis – und wurde bereits im Frühjahr von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) angekündigt. Nun soll laut Ludwig eine weitere Preisreduktion folgen: Diese soll Mitte Oktober "spürbar bei den Haushalten ankommen". Details, wie hoch dieser Rabatt ausfallen und wie dieser gestaltet sein wird, nannte Ludwig noch nicht.

Die Wien Energie hat im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von 386 Millionen Euro erwirtschaftet. Die hohen Fernwärmepreise argumentierte das Unternehmen damit, dass Wien Energie auch langfristig Gas am Markt einkaufen müsse – auch in jenen Monaten des Vorjahrs, in denen die Preise sehr hoch waren. Diese hohen Preise müssten gedeckt werden. Den Anbieter wechseln, wie bei Strom und Gas, können Fernwärmekunden in Wien übrigens nicht. (krud, 11.9.2023)