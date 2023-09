Aktivistinnen der "Letzten Generation", hier bei einem Protest in Leipzig. IMAGO/ARCHEOPIX

Zum Schulbeginn haben Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag in drei Bundesländern Straßen blockiert. In Innsbruck setzten sich Protestierende in beiden Fahrtrichtungen auf die Bundesstraße 171, in Linz wurden die Autobahnabfahrten an der Prinz Eugen Straße blockiert. Auch vor der Volksschule Sacré Coeur in Graz wurde "politische Bildung in Aktion" durchgeführt, wie es die Gruppe in einer Aussendung formulierte.

"Wenn die Städte Innsbruck, Graz und Linz die Bundesregierung nicht an die Einhaltung der eigenen Klimaziele zu erinnern, sind sie für den verheerenden Katastrophensommer, der noch immer kein Ende genommen hat, mitverantwortlich", so Sprecherin Marina Canaval-Hagen. Klimaschutz sei auch eine Frage der Kinderrechte. (rio, 11.9.2023)