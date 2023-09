Das Beispiel des Formel-1-Fahrers Nikita Masepin zeigt, welche Möglichkeiten Oligarchen haben. In den USA ist es für sie schwieriger

Nikita Masepin (hier links mit Mick Schumacher) hat sich vorläufig erfolgreich gegen Sanktionen gewehrt. IMAGO/Laci Perenyi

Besonders lang dauerte die Formel-1-Karriere von Nikita Masepin nicht. Der Sohn des russischen Oligarchen Dmitri Masepin fuhr ab 2021 in einem Team, das von seinem Vater gesponsert wurde. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine fand sein Ausflug in die "Königsdisziplin" des Rennsports ein abruptes Ende. Nicht nur sein Vater Dmitri, sondern auch er selbst wurde von der EU mit strengen Wirtschaftssanktionen belegt.

Doch Nikita setzte sich – im Gegensatz zu seinem Vater – erfolgreich zu Wehr: Er brachte beim Europäischen Gericht (EuG) in Luxemburg eine Beschwerde ein – und bekam vorläufig recht. Masepin war damit nicht allein: Auch die Sanktionen gegen Violetta Prigoschina, die Mutter des verstorbenen Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin, wurden vom Gericht aufgehoben. Das Argument der Richter: Eine rein familiäre Beziehung zu russischen Oligarchen reiche nicht aus, um Sanktionen zu rechtfertigen.

Schwierige Trennlinie

In der Praxis mindern die Urteile freilich die Effektivität der Sanktionen: Die Trennlinie zwischen rein familiären Beziehungen und wirtschaftlichen Verflechtungen lässt sich schwer ziehen. Zudem ist oft unklar, ob eine Villa, eine Yacht oder eine Stiftung tatsächlich einem Angehörigen "gehört" oder es geheime Vereinbarungen mit der sanktionierten Person gibt.

"Die EU verpflichtet sich dazu, jeden Fall individuell zu behandeln", sagt Nikolaus Becker, Rechtsanwalt und Partner bei HSP Law. Darüber hinaus steht laut Artikel 47 der Grundrechtecharta (GRC) jedem das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht zu. Bei einer Klage müsse die EU den rechtlichen Kontext und die Gründe für die Sanktionen darlegen, sagt Becker. Auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) garantiert ein faires Verfahren.

Höherer Standard als in den USA

"Die EU tut sich bei den Sanktionen etwas schwerer als die USA", erklärt Walter Obwexer, Professor für Europarecht an der Universität Innsbruck, dem STANDARD. Aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ergebe sich nämlich, dass die Grundrechte sowohl für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger gelten als auch für Drittstaatsangehörige wie Russen. Voraussetzung ist nur, dass diese der EU-Hoheitsgewalt unterliegen – also etwa von den Sanktionen betroffen sind. "Die EU hat in diesem Punkt einen höheren Standard als die USA", sagt Obwexer.

Eine Änderung der Grundrechtecharta wäre zwar möglich; dies allerdings nur unter strengen Voraussetzungen. Alle EU-Staaten müssten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften (in Österreich eine Zweidrittelmehrheit) zustimmen. Laut Obwexer müsste die EU das Schutzniveau zudem für alle, also auch für EU-Bürger, senken. "Politisch wäre das kaum vermittelbar", sagt der Europarechtler.

Für Nikita Masepin steht der Fortsetzung seiner Karriere vorläufig nichts mehr im Weg. Er kann wieder in die EU einreisen und an Rennen teilnehmen. Von seinem Vater Dmitri darf er sich dabei freilich nicht mehr unterstützen lassen. (Jakob Pflügl, 11.9.2023)