Wien und Tirol haben die Vergnügungssteuer abgeschafft. In Salzburg herrscht ein Chaos an Regelungen und undurchsichtigen Ausnahmen.

Bei den Salzburger Festspielen regiert der Mammon, zahlt aber keine Vergnügungssteuer Foto: APA/Barbara Gindl

Es klingt im ersten Moment einigermaßen absurd, ist aber in der Landeshauptstadt Salzburg Praxis: Während die großen, kommerziell durchaus erfolgreichen Salzburger Festspiele von der Vergnügungssteuer befreit sind, muss das kleine Jugendkulturzentrum Mark am Stadtrand diese Abgabe für jede Veranstaltung leisten.

Geht es nach dem Dachverband Salzburger Kulturstätten, der 81 Kultureinrichtungen im Land Salzburg vertritt, und geht es nach der Salzburg Club Commission, die rund 260 Clubveranstalter, DJs und Clubmitarbeiter vertritt, soll die Vergnügungssteuer in Hinkunft bald für alle der Geschichte angehören. Die beiden Interessenvertretungen haben eine Kampagne gestartet, um die Lustbarkeitsabgabe abzuschaffen.

Landesgesetz

Der rechtliche Hintergrund: In Österreich ist die Vergnügungssteuer landesgesetzlich geregelt, Kommunen können diese Steuer einheben, müssen dies aber nicht. Die Verwendung der Gelder ist nicht zweckgebunden, sondern die Steuererträge versickern im Allgemeinen Budgettopf der Kommunen. Wien und Tirol haben diese Abgabe bereits 2017 völlig gestrichen. In Salzburg verzichte beispielsweise das Pinzgauer Mittersill bereits auf diese Steuer, sagt Thomas Randisek, Geschäftsführer beim Dachverband der Kulturstätten.

Eigentlich könnte es auch längst in ganz Salzburg und generell ohne die vielen Ausnahmen so sein: Im Koalitionsabkommen von ÖVP, Grünen und Neos aus dem Jahr 2018 sei das Ende der Vergnügungssteuer bereits paktiert gewesen, erläutert Markus Grüner-Musil, Kultursprecher der grünen Bürgerliste in der Stadt Salzburg. Gescheitert sei das Vorhaben letztlich an der ÖVP – namentlich an den von der ÖVP gestellten Bürgermeistern der Flachgauer Gemeinde Koppl und der Landeshauptstadt Salzburg: Rupert Reischl und Harald Preuner.

ÖVP-Blockade

Preuner hat erst vor wenigen Tagen bekräftigt, nicht auf die 245.000 Euro verzichten zu wollen. Dies, obschon nach Abzug der Kosten, die für die Stadtverwaltung entstehen, ein weit geringerer Betrag übrig bleibt. Selbst das Kontrollamt der Stadt hat bereits angemerkt, dass der Verwaltungsaufwand in keinem sinnvollen Verhältnis zu den Einnahmen stehe. Unterstützung erhält Preuner von Landeshauptmannstellvertreter Stefan Schnöll. Er ist Kulturressortchef in der ÖVP-FPÖ-Landesregierung und hat sich ebenfalls bereits öffentlich gegen den Verzicht auf die Steuer ausgesprochen.

Das kategorische Nein des Salzburger Bürgermeisters und der ÖVP hat Kulturstätten und Clubveranstalter vielleicht zusätzlich motiviert, die Kampagne "Mehr Vergnü... ohne Steuer" zu starten. Ziel seien 10.000 Unterstützer und Unterstützerinnen, sagt Randisek.

Die Kleinen müssen zahlen

Neben der finanziellen Belastung für kleinere Kultur- und Clubbetriebe argumentieren Dachverband und Club Commission mit dem hohen bürokratischen Aufwand, den die Abgabe für die Stadt wie auch für die Veranstalter mit sich bringe. Zudem sei die Verordnung "ein undurchsichtiger Dschungel an Regelungen und Ausnahmen". Dies führe "zu teils willkürlichem Verhalten des zuständigen Amtes". Kleine Vereine würden zur Kasse gebeten, große erhielten Ausnahmen.

Politisch unterstützt wird die Kampagne von der grünen Bürgerliste, KPÖ, Neos, der ÖH Salzburg und neuerdings auch von der Stadt-SPÖ. Dass sich die Stadt Salzburg einen Verzicht auf die Vergnügungssteuer leisten könne, wird von niemandem bezweifelt. KPÖ-Landtagsklubobmann Kay-Michael Dankl beispielsweise verweist darauf, dass die Stadt zuletzt 61 Millionen Euro Budgetüberschuss verzeichnet habe: "Da fällt die Vergnügungssteuer kaum ins Gewicht, aber bei den Kultureinrichtungen zählt jeder Cent." (Thomas Neuhold, 10.9.2023)