Das Forschungsschiff Kaimei. JAMSTEC

Der Meeresboden gilt als am wenigsten erforschte Region der Erde. Besonders über das Gebiet unterhalb von sechs Kilometern Tiefe, die nach der Unterwelt der griechischen Antike benannte Hadalzone, ist wenig bekannt. Ihre Erforschung ist mit enormem logistischem Aufwand verbunden. Nun hat ein Forschungsschiff des International Ocean Discovery Program, einer Kooperation von 23 Nationen mit Beteiligung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, im Japangraben Bohrungen durchgeführt und dabei mehrere Rekorde gebrochen. Mit dabei war ein Team um Michael Strasser von der Universität Innsbruck, der einer der Leiter des Projekts war. Über die Ergebnisse berichtet nun eine Studie im Fachjournal "Nature Communications".

Tiefseegräben wie der Japangraben östlich der Inseln Japans entstehen an Subduktionszonen, wo sich Kontinentalplatten untereinanderschieben. Das geschieht nicht friktionsfrei, manchmal bauen sich Spannungen auf, deren Entladung zu Erdbeben führt. Während an der Oberfläche die Erde bebt oder Tsunamis die Küsten bedrohen, kommt es auf dem Meeresboden zu großen Umschichtungen von Material. Erdbeben haben also einen wesentlichen Einfluss auf die Abläufe in den tiefsten Regionen des Meeresbodens und sorgen für unerwartete Dynamik.

Die aus der Tiefsee gewonnenen Bohrkerne. ECORD/IODP/JAMSTEC

Um diese zu verstehen, ließ das Forschungsschiff Kaimei 2021 eine Bohrstation an einem Seil in den Japangraben hinab. An 15 Stellen entlang des 500 Kilometer langen Japangrabens wurde bis zu 38 Meter tief ins Sediment gebohrt, um so 832 Meter an Bohrkernen zu gewinnen. "Diese bisher einzigartige flächendeckende wissenschaftliche Probenahme in Wassertiefen zwischen 7.445 und 8.023 Metern unter dem Meeresspiegel bricht gleich zwei neue Rekorde in der über 50-jährigen Geschichte des wissenschaftlichen Tiefseebohrprogramms", sagt Michael Strasser. "Wir haben die tiefste Wasserstelle in einer Wassertiefe von 8.023 Metern erbohrt und eine Meeresbodenprobe aus einer Rekordtiefe von 8.060,74 Metern entnehmen können." Nun liegen die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen vor.

Überraschend viel Methan

Eine Erkenntnis der Untersuchungen ist, dass im Japangraben ungewöhnlich große Mengen Methan lagern, das von Mikroben gebildet wird. Durch die großen Erdbeben in der Gegend wird die Bildung verstärkt. Doch auch das in den Poren der Bohrkerne gebundene Wasser enthielt wichtige Informationen. Es zeigte sich, dass dort überraschend viel Kohlenstoff gelöst ist. Die Umwandlung zwischen sedimentärem, gelöstem, gasförmigem und mineralischem Kohlenstoff dürfte über die Grenzen zwischen Erdoberfläche und die Subduktionszonen der Tiefe hinweg passieren. Darauf deuten die gefundenen Kohlenstoffverbindungen hin.

"Diese gelösten Kohlenstofffraktionen können große Auswirkungen auf mikrobiell gesteuerte Prozesse des Kohlenstoffkreislaufs im Tiefseeboden haben und auf den langfristigen globalen Kohlenstoffkreislauf einwirken, da sie Kohlenstoff in den Tiefseerinnen und schlussendlich in der Subduktionszone vergraben können", sagt Mengfan Chu von der Ocean University of China, die Erstautorin der Studie.

Die Analyse der Bohrkerne durch das Forschungsteam. ECORD/IODP/JAMSTEC

Erdbeben haben also einen wesentlichen Einfluss auf diesen Kohlenstoffkreislauf. Der Grund des Meeres ist von biologischen Sedimenten bedeckt. Dieses zu Boden gesunkene Material rutscht bei Erdstößen in die Tiefseegräben.

"Diese Entdeckungen sind ein überzeugender Beweis dafür, dass in den Tiefseerinnen der Hadalzone keine ruhigen oder konstanten Umweltbedingungen herrschen, wie bisher angenommen wurde", erklärt Rui Bao vom Forschungsteam. (Reinhard Kleindl, 11.9.2023)