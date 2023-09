Elon Musk bei der Präsentation des Cybertrucks. AFP/FREDERIC J. BROWN

Glaubt man den Worten von Elon Musk, dann soll Teslas Cybertruck noch in diesem Monat in den USA ausgeliefert werden. Nun sind die Angaben des exzentrischen Milliardärs stets mit Vorsicht zu genießen, denn ginge es nach Musk, wäre das futuristische Elektrovehikel schon seit 2020 auf den Straßen der Welt unterwegs. Lieferkettenprobleme und wohl auch handfeste Qualitätsmängel dürften die Auslieferung des Cybertrucks verzögert haben. Noch im September will der Tesla-CEO den genauen Auslieferungstermin bekanntgeben, dieser wird in Europa aber frühestens im Jahr 2024 liegen. Immerhin rollte im Juli 2023 der erste Cybertruck vom Band. Ein erster sogenannter "Release Candidate" wurde jetzt in der freien Wildbahn erblickt, so wie erste Modelle, die wohl für Crashtests herangezogen wurden.

So entdeckte ein Fan den Elektro-Pick-up an einem Supercharger in Las Vegas. Auf der silberfarbenen und laut Hersteller "undurchdringbaren" Außenhülle stand die Aufschrift "RC Engineering Prototype". Somit dürfte es sich zwar noch um ein Vorserienfahrzeug handeln, das aber schon recht nahe am Produktionsmodell sein dürfte. Besonders fielen die montierte Anhängerkupplung auf und die offenbar eher provisorisch verlegte Verkabelung an der Fahrzeugaußenseite, wie "Netzwelt" berichtet.

Deutlich aufschlussreicher waren jene Bilder, die ein mittlerweile gelöschtes Tiktok-Video zeigte. Ein verunglückter Tesla-Cybertruck-Prototyp wurde auf einem Autotransporter gesichtet. Vermutlich wurde das Fahrzeug einem Überschlagstest unterzogen und wurde zu einer Tesla-Einrichtung zurückgebracht. Gepostet wurde das Video von einem Account namens CTL Logistics Inc.

Auf dem Video ist außerdem ein Aufkleber zu erkennen, auf dem hervorgeht, dass das Fahrzeug zu einem Unternehmen namens MGA Research Corporation geschickt wurde und ein Überschlagstest in einem Straßengraben durchgeführt wurde. Das Unternehmen selbst ist laut der eigenen Webseite auf derartige Tests spezialisiert.

Über die Ergebnisse ist freilich nichts bekannt, doch sieht man im Video einen stark beschädigten Cybertruck. Die angeblich kugelsicheren Scheiben sind geborsten, die als undurchdringlich vermarktete Karosserie an mehreren Stellen stark verformt. Die massive Windschutzscheibe hat einen Riss, ist aber ansonsten intakt. Die Airbags wurden ebenfalls ausgelöst. Auf der Ladefläche, oder "Vault" im Tesla-Jargon, befinden sich mehrere Verkleidungsteile, die wahrscheinlich vor dem Aufprall in den Radkästen montiert waren, wie "Inside EVs" berichtet.

Auf demselben Autotransporter steht ein weiterer Cybertruck, der aber abgedeckt ist. Fairerweise muss aber betont werden, dass es anhand eines Videos nicht möglich ist, Aussagen über die tatsächliche Sicherheit eines Fahrzeuges zu geben. Bereits im Vormonat wurden einige Cybertrucks auf dem Weg zu Crashtests beobachtet. (red, 11.9.2023)