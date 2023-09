Debatte um Niederösterreichs Landeshymne: unproblematischer Text, problematischer Autor. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Wie am Sonntag bekannt wurde, hat eine vom Land Niederösterreich eingesetzte Historikerkommission den Text der in der Kritik stehenden Landeshymne Niederösterreichs geprüft – und für unproblematisch befunden. Diese Entscheidung kritisiert nun die IG Autorinnen Autoren in einer Aussendung. Denn sie hätte nie den Vorwurf erhoben, dass der Liedtext inhaltlich problematisch wäre, sondern vielmehr der Verfasser Franz Karl Ginzkey. Dessen NS-Vergangenheit hatte zum ursprünglichen Aufschrei der Interessenvertretung geführt.

Der Vorschlag von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), eine kritische Auseinandersetzung mit dem Autor im Zuge eines wissenschaftlichen Symposiums zu organisieren, reicht der IG nicht. Diese fordert einen kompletten Austausch des Hymnendichters und schlägt eine Dichterin vor. Man stelle gerne die Kontakte zur Neuausschreibung her, hieß es in der Aussendung.

Der Kommissionsvorsitzende, Stefan Karner, bezeichnete den Hymnentext als "weder fremdenfeindlich noch antisemitisch", Ginzkey selbst als "allerdings problematisch". Mikl-Leitner hatte sich am Sonntag auf den Bericht der Kommission berufen und gesagt: "Unsere Hymne bleibt unsere Hymne, und die lassen wir uns nicht umtexten." (red, 11.9.2023)