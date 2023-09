In der Disco kann man sein Alter ab sofort am Smartphone nachweisen. IMAGO/Daniel Scharinger

Ob im Club, im Kino oder beim Einkaufen, häufig müssen Jugendliche ihr Alter nachweisen. Mit dem digitalen Altersnachweis soll das nun deutlich einfacher und auch sicherer vonstattengehen.

Seit Montag ist der digitale Altersnachweis in der App "eAusweise" am Smartphone verfügbar. Nach dem digitalen Führerschein, der im Oktober 2022 präsentiert wurde, und dem Schülerausweis wird nun der dritte Ausweis innerhalb eines Jahres digital.

Dieser Altersnachweis soll nicht nur Kontrollen vor der Disco vereinfachen, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen, weil nur ein Minimum an Daten preisgegeben wird. Statt eines genauen Geburtsdatums erhält das Gegenüber lediglich den Hinweis, dass man das Mindestalter überschritten hat.

Bisher wurden mehr Daten als nötig gezeigt

"Bisher wurden bei Alterskontrollen meist herkömmliche Ausweise wie zum Beispiel der Personalausweis verwendet, die mehr Daten über die sich ausweisende Person offenlegen, als notwendig ist, wie den vollständigen Namen und das genaue Geburtsdatum. Der neue digitale Altersnachweis sorgt für maximale Datensicherheit, denn die überprüfende Person sieht lediglich ein Lichtbild und ob das notwendige Alter erreicht wurde. Besonders für Jugendliche ist der digitale Altersnachweis somit eine sichere und moderne Möglichkeit, sein Alter nachzuweisen um beispielsweise Eintritt in die Nachtgastronomie zu erhalten", erklärt der Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky am Montag bei der Präsentation des neuen Ausweises.

Aber nicht nur jungen Menschen soll der Besuch im Club oder der Disco erleichtert werden, auch für die Mitarbeitenden in der Gastronomie soll der digitale Alterscheck eine Erleichterung bringen, weil die vorgeschriebenen Alterskontrollen bei Alkoholausschank und Zutritt zum Lokal von nun an deutlich schneller gehen sollten.

Der oder die Kontrollierende sieht nur, ob die Person alt genug ist, und ein Foto zur Identitätskontrolle. App "eAusweise"

"Für die Gäste wird der Clubbesuch komfortabler, da Wartezeiten an der Tür reduziert werden. Als Wirtschaftskammer Österreich begrüßen wir den digitalen Altersnachweis daher als neues, innovatives Tool", so WKO-Vizepräsidentin Amelie Groß.

Erster rein digitaler Ausweis

Mit dem digitalen Altersnachweis wurde erstmals ein digitaler Ausweis geschaffen, für den es keine physische Vorlage gibt. Damit ist der digitale Altersnachweis der erste vollständig digitale Ausweis. "Mittlerweile besitzen fast 90 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren ein Smartphone, und gerade Jugendliche müssen oft ihr Alter nachweisen. Dafür haben wir zum ersten Mal ein Service entwickelt, das es in der analogen Welt so nicht gibt und mit dem Jugendliche ihr Alter digital und sicher nachweisen können", so Tursky.

Keine Internetverbindung notwendig

Der Altersnachweis steht allen Personen, die in Österreich gemeldet und mindestens 14 Jahre alt sind, über die App "eAusweise" zur Verfügung. Um die App "eAusweise" zu aktivieren und sich zu identifizieren, ist es nötig, sich mit ID Austria (der Weiterentwicklung der Handy-Signatur) in der App "Digitales Amt" anzumelden. Ist dies geschehen und der Altersausweis geladen, dann kann über die Funktion "Altersberechtigung nachweisen" bzw. "Altersberechtigung prüfen" das Alter sicher und unkompliziert nachgewiesen werden. Bestehende Nutzer müssen wahrscheinlich ein Update der beiden Apps über den Play Store (Android) oder den Apple Store (iOS) manuell anstoßen.

Die zu überprüfenden Alterskategorien sind 14, 16, 18 und 21 Jahre. Ist der Ausweis einmal geladen, ist weder für den Nachweis noch für die Prüfung eine Internetverbindung erforderlich. So setzt der digitale Altersnachweis bewusst auf minimalen Datentransfer und den größtmöglichen Schutz der persönlichen Daten.

Sicherheit und Datenschutz

Die Ausweisdaten werden am eigenen Gerät gespeichert, und der Zugriff darauf ist mittels Biometrie, also Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, gesichert. Daher kann die App nur von der Nutzerin oder dem Nutzer geöffnet werden. Die Ausweisdaten werden ausschließlich in der App "eAusweise" in einem verschlüsselten Format gespeichert.

Weitere Ausweise in Arbeit

Neben dem digitalen Altersnachweis wird am digitalen Zulassungsschein und dem digitalen Identitätsnachweis gearbeitet. Der digitale Zulassungsschein wird noch dieses Jahr präsentiert. "Ziel ist es, so viele Ausweise und Nachweise wie möglich am Handy zur Verfügung zu stellen, denn damit gehört das lästige Suchen und Kramen nach einem Ausweis der Vergangenheit an", so Tursky.

So klappt die Aktivierung