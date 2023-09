In der momentanen Krise sind die Fixkosten vieler Haushalte spürbar angestiegen. Konsumkredite werden teilweise als Antwort darauf gesehen, dass man finanziell nicht mehr über die Runden kommt. Für die Abdeckung der Grundbedürfnisse sind sie laut Expertenmeinung zwar eine denkbar schlechte Option – ebenso stellen sie keine Dauerlösung dar. Doch gibt es Situationen, in denen sie für manche Menschen die einzige Möglichkeit sind, etwas dringend Benötigtes sofort zu erwerben, ohne vorher lange sparen zu müssen.

Sehr gefragt: Konsumkredite

Das Vergleichsportal Durchblicker.at verzeichnete im Bereich der Konsumkredite zuletzt eine erhöhte Nachfrage. Als Konsumkredit gilt dabei der Bereich zwischen 1.000 und 75.000 Euro. Zu den Hauptgründen dafür, einen solchen aufzunehmen, zählen demzufolge der Autokauf gefolgt von Möbeln und anderen Investitionen im Wohnbereich. Geht es nicht um eine Neuanschaffung, so ist der Spitzenreiter unter den Gründen für einen solchen Kredit jedoch die Umschuldung: Ein bereits bestehendes Minus auf dem Konto soll durch einen Konsumkredit ausgeglichen werden – was immer noch gewissermaßen günstiger kommt als die Überziehungszinsen, die bei der Bank anfallen. Jeder sechste Kreditnehmer, also fast 17 Prozent, greift laut dem Portal aus diesem Beweggrund zu dieser Art von Kredit, was laut VKI-Verbraucherschützern jedoch auch nur bedingt zu empfehlen ist. Zu bedenken ist nämlich, dass die Mehrheit der Konsumkredite mit variablen Zinsen einhergeht: Zinssätze von sechs bis neun Prozent seien die Norm.

Hinsichtlich Konsumkrediten, die man, wie der Name schon sagt, dazu aufnimmt, um etwas konsumieren zu können, gehen die Meinungen auseinander. Tun die einen sie wenig verständnisvoll als etwas ab, das sie kategorisch ausschließen, sehen andere derlei sehr wohl als gangbare und vertretbare Option für Notfälle an.

"xerador3" kann sich beispielsweise vorstellen, dass es Situationen wie diese gibt:

"Dinkleberg" führt Gründe an, die er als Notwendigkeit für einen Konsumkredit sehen würde:

"Dummerchen_87" sieht das so:

"Hubertus_von_Hubertingen" schildert seine Erfahrungen mit einem Konsumkredit:

"[Apropos]" hat eine klare Meinung dazu, unter welchen Umständen ein Konsumkredit abgeschlossen werden sollte – zur Überbrückung:

Auto, Möbel, Elektrogeräte oder etwas Anderes: Wofür würden Sie einen Konsumkredit aufnehmen, oder wofür haben Sie dies bereits getan? Sind Sie zufrieden mit dieser Entscheidung, oder warum würden Sie das in dieser Form nicht mehr machen?