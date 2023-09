Der 252 Meter hohe Wiener Donauturm wird zur temporären Baustelle – und ab Anfang Oktober für mehr als zwei Wochen gesperrt. IMAGO/Volker Preußer

Beim Donauturm, dem insgesamt 252 Meter hohen Wiener Wahrzeichen im 22. Bezirk, finden derzeit Bauarbeiten auf verschiedenen Ebenen statt – und zwar geplante und nicht geplante. Gern erspart hätte man sich wohl die Reparaturarbeiten beim Turmcafé auf gut 160 Metern Höhe: Seit einem Starkregenereignis vor rund einem Monat steht der Drehmechanismus des Cafés still. Das Restaurant, das knapp zehn Meter höher liegt, dreht sich aber noch. Wer diese Woche von Montag bis Mittwoch einen Kaffee mit Aussicht und 360-Grad-Drehung trinken will, muss das auch im Restaurant tun – das Café ist in diesen drei Tagen wegen "Arbeiten an der Drehfunktion" komplett gesperrt.

Eine Sprecherin der Betreiberin des Donauturms versicherte aber auf STANDARD-Anfrage, dass das Café danach grundsätzlich normal geöffnet sei. Wann es sich wieder dreht, steht allerdings noch nicht fest. Denn die Suche nach Ersatzteilen gestaltet sich schwierig: Immerhin ist das System, das Umdrehungen auf der Café- sowie Restaurant-Plattform je nach Einstellung in 29, 39 oder 52 Minuten erlaubt, doch seit der Eröffnung des Turms vor fast sechzig Jahren in Betrieb.

Von 2. bis 17. Oktober gesperrt

Offiziell gefeiert werden 60 Jahre Donauturm im April 2024 – und damit haben wohl die geplanten Bauarbeiten zu tun. Was genau hier gebaut wird, wollen die Betreiber vorerst nicht verraten. Im PR-Sprech ist von einer "spektakulären Neuerung, die den Blick auf Wien revolutionieren wird", die Rede. Fest steht aber bereits, dass der Donauturm von 2. bis zum 17. Oktober komplett geschlossen sein wird. Die Aussichtsterrassen sowie Café und Restaurant sind damit für 16 Tage nicht zugänglich.

Die Bauphase mit Zugang zu den Sehenswürdigkeiten dürfte danach noch bis "voraussichtlich Ende Oktober" weitergehen, wie es von den Donauturm-Betreibern heißt. Bereits am Montag wurden bei der Außenterrasse und dem Innenbereich der Terrasse Bauwände aufgestellt – "zur Umsetzung dieser Neuerung". Weil der Umbau für Sichteinschränkungen sorgt, gibt es während der Bauphase um 30 Prozent reduzierte Preise für Standardtickets und Liftkarten.

Die Sehenswürdigkeit verzeichnet nach Angaben der Betreiber im Schnitt 420.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Innerhalb einer Stunde können mit den Liften rund 900 Personen nach oben transportiert werden. Die Fahrt mit den etwa 22 km/h schnellen Aufzügen dauert 35 Sekunden. Der Donauturm befindet sich seit einigen Jahren im Eigentum der privaten D-Turm Beteiligungsgesellschaft: Größter Gesellschafter ist mit rund 31 Prozent das Unternehmen Blaguss. Aber auch die städtische Wien Holding ist mit 25 Prozent beteiligt. (David Krutzler, 11.9.2023)