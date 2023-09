Spanien Fußball-Verbandspräsident Rubiales tritt nach Kuss-Skandal zurück

Nach wochenlangem Gezerre um seinen Posten hat Luis Rubiales seinen Rücktritt wegen des Kuss-Skandals erklärt. Der 46-Jährige teilte seinen Entschluss in einem Brief an den Verband mit. Auch seinen Posten als Uefa-Vizepräsident gibt Rubiales auf